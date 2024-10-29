二手屋苑連環見紅

愉城3年半蝕198萬 東環持9載損手 二手蝕讓已成常態，部分屋苑更出現連環虧損，荃灣愉景新城不足10日再有套三房戶勁蝕離場，約3年半輸近「兩球」。東涌東環更慘情，過去周末兩日所錄約4宗買賣全數貶值。而元朗區無論洋房屋苑及大型屋苑系列，接二連三錄得蝕賣成交。

美聯鍾家豪指出，上述為愉景新城9座高層D室，實用面積約602方呎，今年3月放盤，累減約205萬元，以約715萬元獲承接，呎價約11,877元。據悉，原業主於2021年3月樓價高位時，以約913萬元購入單位，至今貶值約198萬元或約21.7%。該屋苑不久之前，才有另一個面積較大的套三房戶以約790萬元蝕讓轉售，原業主約3年帳蝕約280萬元。

事實上，近期市場旺市不旺價，中原曹嘉華表示，東涌區過去周末兩日錄約7宗買賣，其中東環佔約4宗，全部蝕讓收場，屋苑3A座高層6室，實用面積約381方呎，以435萬元售出，呎價約11,417元。原業主於2015年初以約435.2萬元一手購入，持貨逾9年帳面微蝕離場。他又指，該盤2B座中層3室以588萬元沽出，呎價約12,276元，單位近4年貶值約55萬元或約8.6%。

錦綉花園3年輸160萬 元朗區湧現虧損成交，區內錦綉花園單日錄得兩宗同類個案。市場消息指出，項目D段2街雙號洋房，實用面積約848方呎，減價約50萬元，成交價約950萬元，呎價約11,203元，原業主持貨約3年帳面損失約160萬元或約14.4%。同屋苑I段5街單號洋房，同日以約1,180萬元售出，呎價約11,401元，2019年至今貶值約108萬元。

該區YOHO系列屋苑蝕讓頻仍，中原王勤學表示，YOHO MIDTOWN第7座中層B室兩房，實用面積約520方呎，以670萬元沽出，呎價約12,885元，原業主持貨約4年帳面損失約105萬元或約13.5%。

美聯曹錦輝稱，同系列的YOHO Town第1座低層A室，實用面積約516方呎，三房設計，以605萬元獲承接，呎價約11,725元。原業主持貨約4年，貶值約120萬元。

Wetland Seasons Bay貶23% 另方面，中原伍耀祖稱，天水圍Wetland Seasons Bay第5B座高層A8室以620萬元沽出，呎價約12,229元，較3年多前一手價貶值約188.98萬元或約23.4%。

二手屋苑出現連環蝕讓慘況