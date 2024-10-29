速報一覽
●藥明康德(02359)今年第三季度營收104.61億元（人民幣‧下同），按年跌1.96%；淨利潤22.93億元，按年跌17.02%；首3季度營收及淨利潤分別按年下跌6.23%及19.11%。
●國藥控股(01099)今年首9個月淨利潤52.78億元（人民幣‧下同），按年跌13.4%；營業總收入4,424.23億元，按年跌0.78%。
●富達於10月23日在場內增持中國人壽(02628)703.28萬股，每股均價17.0752元，估計涉資逾1.2億元，持股量由5.98%增至6.07%。
●中國鐵建(01186)今年第三季新簽合約額3,728億元人民幣，按年跌12.71%。
●南方航空(01055)截至今年9月底止季度淨利潤31.93億元人民幣，按年跌23.89%。
●山東黃金(01787)上季淨利潤6.82億元人民幣，按年增46.62%。
●洛陽鉬業(03993)截至今年9月底止季度淨利潤28.55億元人民幣，按年升64.12%。
●北京控股(00392)旗下深圳上市的燕京啤酒公布，今年第三季純利5.29億元人民幣，按年增19.84%；首3季多賺34.73%。
●友邦保險(01299)旗下友邦中國已獲得國家金融監督管理總局安徽監管局及山東監管局分別批准，於安徽省及山東省籌建分公司。
●新加坡金融管理局公布，第三季國內生產總值（GDP）按年增長4.1%，高過預期及次季的2.7%；預計今年GDP增幅將在2至3%預測區間的高端，明年增幅與今年相若。
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