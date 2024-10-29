福士擬減薪關廠 冀省336億 釀罷工

受整體經濟環境欠佳影響，福士汽車（Volkswagen，內地稱為「大眾汽車」）正面臨愈來愈大的成本削減壓力。據報該企正為核心品牌探索一系列的成本削減措施，包括削減10%工資和凍結兩年工資，關閉部分德國工廠的生產，希望能節省40億歐元（約336億港元）。該股（VOW3）昨日曾挫1.84%，報90.58歐元。

LG新能源上季少賺39%

此外，受電動車需求疲軟困擾，南韓電池製造商LG新能源（LG Energy Solution Ltd.）截至今年9月底止第三季經營溢利為4,483億韓圜，雖高於市場估計的4,403億韓圜，但按年大降約39%。財務總監李昌實表示，暫難以提供明年展望，預計明年將減少資本開出，只會在絕對必要的領域進行投資。