福士擬減薪關廠 冀省336億 釀罷工
受整體經濟環境欠佳影響，福士汽車（Volkswagen，內地稱為「大眾汽車」）正面臨愈來愈大的成本削減壓力。據報該企正為核心品牌探索一系列的成本削減措施，包括削減10%工資和凍結兩年工資，關閉部分德國工廠的生產，希望能節省40億歐元（約336億港元）。該股（VOW3）昨日曾挫1.84%，報90.58歐元。
福士行政總裁Oliver Blume稱，公司品牌面臨高成本以及歐洲需求減弱的挑戰，同時亦面臨來自比亞迪股份(01211)的激烈競爭。工會發言人指出，關於薪資談判是單獨進行的，下一輪的談判時間是在周三（30日），即該企公布第三季業績當日舉行。該企工人昨暫停生產以參加抗議工廠關閉的活動，工會領導人直言工人被迫為集團電動車轉型失敗以及不當定價政策而付上代價，計劃在德國11個地點向員工通報與公司最新談判情況。目前，勞資雙方的談判未取得任何結果，寬限期將於下月結束，意味着自12月1日起福士汽車在德國的工廠可能會出現大罷工。
LG新能源上季少賺39%
此外，受電動車需求疲軟困擾，南韓電池製造商LG新能源（LG Energy Solution Ltd.）截至今年9月底止第三季經營溢利為4,483億韓圜，雖高於市場估計的4,403億韓圜，但按年大降約39%。財務總監李昌實表示，暫難以提供明年展望，預計明年將減少資本開出，只會在絕對必要的領域進行投資。
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