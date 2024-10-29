特朗普關稅政策或推高通脹

美國總統大選下周舉行，各類圍繞選舉的消息層出不窮。摩根士丹利研究報告指出，近期追蹤共和黨勝選的一籃子股票已經上漲，整體而言資本市場的定價與各類預測平台的機率一致。大摩又將共和黨候選人、前總統特朗普的政策分為3大類，分別是關稅、財政政策，以及移民政策。據估計，關稅政策很可能最先落地，並對美國經濟增長造成1.4個百分點的遲滯影響，同時令通脹率額外上升0.9個百分點。

Robinhood擬推大選衍生品 值得留意的是，近日美國國債孳息率反彈，亦很大程度上受到特朗普勝選機會上升影響。大摩全球宏觀策略主管Matt Hornbach卻認為，無論選舉結果如何，聯儲局立即停止減息的機會都不大，因此不覺得債息會進一步上漲。他又指出，如果最終由民主黨的賀錦麗勝出，市場亦可能會偏離目前的軌道，資產亦會經歷一輪重新定價。

另外，深受美國散戶歡迎的證券交易平台Robinhood宣布，將推出一款衍生品合約，讓部分特定用戶可以選擇押注特朗普或賀錦麗勝選。該合約僅限美國公民以及滿足特定條件的投資者交易，是一種具爭議的金融衍生產品。目前美國商品期貨交易委員會（CFTC）亦正以法律行動，試圖阻止此類產品的發行。Robinhood股價早段曾升4.28%。

道指曾升348 波音集資 大市方面，美股3大指數周一早段揚升，道指曾升348點，報42,463點；標指升34點，報5,842點；以科技股為主的納指升141點，報18,593點。

深陷危機的飛機製造商波音公司宣布集資計劃，包括發行9,000萬股公司的普通股，以及50億美元的存託股票，該存託股票實際標的資產為可轉換優先股。按目前股價推算，今次集資的規模約為190億美元。波音股價早段曾跌2.17%。