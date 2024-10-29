道富望黃金ETF人幣櫃台吸北水

適逢港府早前稱，有意把香港發展成為國際黃金交易中心，徐指樂見香港這方面的發展。他又提到，目前內地缺少追蹤國際現貨金價的ETF（多數產品都以上海金價為基準），如果香港能夠得到內地的支持，例如與上海黃金交易所加強合作，將會有很大的幫助。

推美元櫃台滿足亞洲需求

至於為何SPDR金ETF會引入美元櫃台，他解釋稱是因為留意到亞洲客戶的需求，部分客戶希望能夠有一隻以美元結算、在亞洲時段交易的產品。雖然SPDR金ETF在新加坡亦能夠以美元交易，但由於當地ETF產品交易流動性不及香港，故今次順勢在港推出美元櫃台。他又指，愈來愈多客戶對黃金感到有興趣，今年以來SPDR金ETF亦在全球錄得資金淨流入，直言「客戶並不擔心金價會崩潰（crash）。」