日首相恐換人 Yen兌港元低見5.04

每百日圓兌港元表現

日本政治不穩定，令日圓匯價下挫至3個月低位。日本執政黨自民黨及其合作夥伴公明黨失去了眾議院主要的多數席位，首相之位或需要換人，日圓走貶曾失守153關，兌每美元低見153.88，每百日圓兌港元報5.04。分析員認為，日圓跌得過急，再次增加日本當局入市干預日圓匯價的風險。

本月初才上任日本首相的自民黨新任總裁石破茂，在周日的國會大選後，雖然表明將繼續履行首相職責，但自民黨內部要求他辭職的壓力或會增加。野村證券表示，如果他辭職、聯合政府擴大等，當中9月自民黨總裁選舉落敗的高市早苗可能「冷手執個熱煎堆」，被任命為新首相，而她在貨幣政策持鴿派態度。至於圓匯會否失守至155，將取決於下周的美國大選共和黨大勝的情景會否成真，但預計短期內日本金融當局可能會先進行口頭干預。

資管機構淨做空日圓 據報對沖基金在日本國會選舉前一周已「做嘢」，美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，在截至10月22日的7天，資產管理機構淨做空日圓的期貨及期權（經對沖值調整）合約達17,226份，是自8月中旬以來首見淨做空。

盛寶銀行報告估計，自民黨與其他政黨組建聯盟的過程可能需要數周時間，日本央行行長植田和男之前已預先排除本周三、四貨幣政策會議加息的可能性，或要到今年底至明年初才加息。前日本央行官員木內登英稱，若執政聯盟在失去眾議院多數席位後需要尋求其他政黨支持，這可能會導致財政政策變得更加擴張，同時貨幣寬鬆政策可能會持續更長時間。

日股彈 漲勢料難持續 日圓走貶有利貨品和服務出口，日本股市在上周五跌破38,000點關後，昨日借勢顯著反彈。日經平均指數漲691點或1.8%，收報38,605點；東證指數上漲39點或1.5%，報2,657點。但牛津經濟研究院日本經濟學家山口範大不認為日股升勢可持續下去，指在政治不確定性消除之前，股市可能會保持低迷。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，不論政黨組閣結果如何，現任政府執政能力無疑會被削弱，惟他相信日本市場正面趨勢未變，勞動力市場依然緊絀，有望繼續推動實質工資增長和消費。