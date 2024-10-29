華黃金消費量縮11%

價格貴累需求 首3季購金飾減27% 今年以來黃金價格屢創歷史新高，累計升逾三成，跑贏包括美國、中國、日本等全球多數主要的股票市場，愈來愈受到機構及個人投資者的關注。正當現貨金價在高位每安士2,720美元水平盤整之際，數據顯示，作為黃金需求大國的中國，今年首3季的黃金消費量卻不升反跌，按年減少11.18%至741.73噸，主因是金價太貴，拖累了金飾的消費需求。

中國黃金協會最新的報告顯示，今年首3季中國的黃金首飾消費按年大減27.53%至400.03噸，更明言是由於此前金價一路上升而導致金飾銷情受累。所幸的是，受到直播帶貨、即時零售等新式網購快速發展，小克重的黃金首飾消費依然有所增長。與此同時，首3季金條及金幣的消費為282.72噸，按年增長27.14%；工業及其他用金58.97噸，按年跌2.78%。

短期來看，中國的金飾需求轉弱可能亦會限制金價上漲幅的因素，而國際金價近日亦在高位升勢暫歇，現貨黃金昨日曾跌0.83%至每安士2,724.8美元。不過，分析仍然看好長期金價表現。道富環球投資管理亞太區黃金策略師徐志傑表示，隨着美國大選到來、減息周期仍然繼續，接下來仍看好金價走勢，又預告12月時可能會上調金價展望的預測。

3大因素支持金價表現 徐志傑此前成功準確預測金價年內觸及2,700美元的目標。觀乎近期各項數據與趨勢，他直言金價暴跌機會不大，預計就算有所回調，在2,500美元附近會是強力支持位。

長線而言，他亦繼續看好有3大因素支持金價表現。首先是來自全球各地中央銀行的買金需求，他直言︰「央行買入量好勁，動輒百幾噸。」儘管中國人民銀行近月暫停增持黃金，但他相信這可能是該行把市場焦點放在近期的救市政策，惟未來該行仍可能會繼續買金，以提高黃金在外儲中的佔比。

第二大因素則是老生常談的美國減息周期，除了持有黃金所犧牲的利息減少外，對於非美元基準的投資者而言，在金價不變的情況下，美元貶值相當於非美投資者買金變得更便宜。最後，他亦指出來自亞洲的黃金需求依然強勁，包括印度、泰國、日本等地，都有大量需求。

油價曾插逾6% 花旗看淡 有趣的是，黃金雖是避險資產之一，但今年金價上漲似乎與避險需求關係不大。反觀極受地緣政治風險影響的油價，在較早前以色列發動的空襲中，避過了德黑蘭的石油儲備設施，令中東局勢暫未見惡化，昨日油市早段隨即出現調整，紐約期油曾急挫6.46%，見每桶67.14美元；布蘭特期油亦曾跌6.14%至每桶70.98美元。花旗預計，未來6至12個月，布油有機會下試60美元關。

亞洲黃金ETF淨流入幅度