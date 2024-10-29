里昂：比亞迪料今年賣400萬輛
里昂的研究報告指出，最近作歐洲的汽車渠道檢查以及與比亞迪股份(01211)管理層作非交易路演，並引述比亞迪管理層預期，今、明年的汽車銷量至少分別為400萬輛和500萬輛，料在有利的結構組合變化下錄得可觀的利潤，而海外市場方面，相信關稅的影響可控，並詳細闡述其擴張和產能提升的計劃。
該行維持預期比亞迪第三季和第四季每輛車淨利潤將持續改善，強調其出口潛力巨大，在電池和混合動力技術上有深厚優勢；預計今、明年淨利潤預測分別為396億元人民幣及555億元人民幣不變，並重申予「跑贏大市」評級，目標價380元。該股昨日收報294.6元，升0.68%。
飛行車廠動工 小鵬漲7%
昨日股價做好的同業乃小鵬汽車(09868)。事緣位於廣州開發區的小鵬匯天飛行汽車智造基地周日正式動工，乃全球首個利用現代化生產線進行大規模量產的飛行汽車工廠，將用於生產分體式飛行汽車「陸地航母」的飛行體部分，規劃年產能一萬輛，料明年8月建成，2026年第一季實現量產交貨。由於食正低空經濟概念，刺激其股價昨日高位曾見45.6元，收報44.8元，升7.18%。交銀國際預期，小鵬P7+有望成為繼小鵬MONO M03之後的另一熱賣款，予小鵬目標價77.36元。
至於小米集團(01810)SU7 Ultra量產版現已開始預約，並將今日舉行發布會。集團董事長雷軍稱，小米SU7 Ultra量產版集「巔峰性能、巔峰科技、巔峰駕馭」於一身，並且「可街可賽」，能在賽道上馳騁，能穿行大街小巷，是其「Dreamcar」。該股昨日收報25.5元，跌1.73%。
此外，吉利汽車(00175)宣布，其A0級純電轎車「吉利星願」自10月12日上市以來，僅16日時間交付量突破萬輛大關，截至周日累計交付量超過11,500輛。
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