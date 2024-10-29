里昂：比亞迪料今年賣400萬輛

該行維持預期比亞迪第三季和第四季每輛車淨利潤將持續改善，強調其出口潛力巨大，在電池和混合動力技術上有深厚優勢；預計今、明年淨利潤預測分別為396億元人民幣及555億元人民幣不變，並重申予「跑贏大市」評級，目標價380元。該股昨日收報294.6元，升0.68%。