中海油上季多賺9% 收入倒退

中海油上季營業收入按年倒退13.52%至992.54億元，觀乎油氣銷售收入按年僅跌0.44%至863.2億元，累事的是貿易收入，首席財務官王欣稱是「市場原因，不造成主要影響」。

期內，該企石油液體平均實現價格按年跌8.16%，但產量穩步上升下，石油液體收入按年僅跌1.84%至741.26億元，而天然氣平均實現價格按年升2.64%，連同產量增長，推動天然氣銷售收入按年升8.96%至121.94億元。

中海油強項是控制成本，首3季每桶油當量的成本再壓縮至28.14美元，又「推廣運用颱風模式遠程遙控」，減少打風造成的產量損失。

油站為主的營銷及分銷業務方面，苦於內地成品油經銷量跌幅擴至4.42%，經營溢利按年倒退64.91%至25.89億元。中石化稱：「已積極應對柴油消費疲弱和電動汽車快速發展帶來的挑戰……大力開展主題營業和差異化營銷……全力推動充電和加氣網絡發展。」

花旗則把中石油目標價升至8元，指油價轉弱下，其具韌性天然氣業務可支持派息，派息比率有潛在上升空間。