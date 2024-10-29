中海油上季多賺9% 收入倒退
國際油價昨日暴瀉，「三桶油」股價在季績出爐前夕亦先跌為敬，收市同跌逾1%。然而，中國海洋石油(00883)上季縱然原油售價下跌，純利按年照升8.98%至369.28億元（人民幣‧下同），首3季累計多賺19.47%至1,166.59億元，創同期新高。
中海油上季營業收入按年倒退13.52%至992.54億元，觀乎油氣銷售收入按年僅跌0.44%至863.2億元，累事的是貿易收入，首席財務官王欣稱是「市場原因，不造成主要影響」。
期內，該企石油液體平均實現價格按年跌8.16%，但產量穩步上升下，石油液體收入按年僅跌1.84%至741.26億元，而天然氣平均實現價格按年升2.64%，連同產量增長，推動天然氣銷售收入按年升8.96%至121.94億元。
中海油強項是控制成本，首3季每桶油當量的成本再壓縮至28.14美元，又「推廣運用颱風模式遠程遙控」，減少打風造成的產量損失。
中石化純利挫55%
不過，中國石油化工(00386)季績相當疲弱。周日的內地工業利潤數據已反映，煉油和化工盈利能力9月乃至上季有所轉弱，中石化上季純利果然按年倒退55.2%至80.31億元。從經營溢利層面，煉油業務按年轉蝕5.39億元，化工第四季「見紅」，蝕17.32億元。
油站為主的營銷及分銷業務方面，苦於內地成品油經銷量跌幅擴至4.42%，經營溢利按年倒退64.91%至25.89億元。中石化稱：「已積極應對柴油消費疲弱和電動汽車快速發展帶來的挑戰……大力開展主題營業和差異化營銷……全力推動充電和加氣網絡發展。」
中石油傳關煉油廠
中石化上季經營溢利全靠油氣開發支撐，面對「國內化工市場處於景氣周期低谷的挑戰」的舉措之一是讓部分蝕錢產能停工。至於今日公布季績的中國石油(00857)更傳出明年中期關閉位於大連、產能佔全中國3%的煉油廠，某程度上是對產能過剩的回應。
花旗則把中石油目標價升至8元，指油價轉弱下，其具韌性天然氣業務可支持派息，派息比率有潛在上升空間。
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