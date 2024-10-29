瑞銀：電商雙十一打質量取勝
今年內地電商將「雙十一」的推廣期戰線拉長，瑞銀中國互聯網研究主管方錦聰指，一眾公司繼續以「打質量」而非「打價格」取勝，且重視庫存深度。他又指出，現時內地電商在補貼等環節已經趨向穩定及理性，料今年仍不會公布商品交易額（GMV），數據意義亦不大，原因是今年推廣期延長之下，不排除數據在11月尾至12月將會放緩。
科企估值仍有上升空間
談及內地消費氣氛，他指直接刺激消費措施確實較快看到成效，如以舊換新計劃拉動家電銷售，不過消費情緒要持續改善，需要樓市復甦和就業前景向好等因素支持，所以即使有刺激政策出台，消費信心都要需時兩至3季才見成效。
方又提及，若然內地宏觀刺激經濟政策緩慢落地，內地科網公司估值仍有上升空間，並建議投資者採用PEG（亦即市盈率相對盈利增長比率）為量度指標。他認為，觀乎現時業界數字為1.1倍，以2021年及2023年1.4倍的歷史高位為推算，未來升到1.2至1.3倍是切實可行，同時看好以本地生活、電商為主的平台型公司，多於以遊戲、音樂、長視頻為主的內容型公司。
另邊廂，阿里巴巴(09988)旗下電商平台天貓昨稱，在「雙十一」首輪開賣期間，參與淘寶天貓出海增長計劃的商家中，有近7萬商家訂單成交增長翻倍。由於今年全球包括新加坡、馬來西亞、泰國、日本、南韓、越南、柬埔寨和港澳台共有10個國家和地區加入「包郵區」，下單滿一定額度即可享受包郵權益，海外新用戶增速明顯，其中新加坡和香港的新消費者訂單規模按年均錄得翻倍增長。
野村調高騰訊美團目標價
投行摩根士丹利認為，內地電商板塊在牛市情景下依次看好拼多多、京東集團(09618)及阿里巴巴，料電商行業明年及GMV按年各增14%和13%，若然內地將以舊換新政策延長，不僅推動電商需求，還可緩解電商之間的競爭。
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