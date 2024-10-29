瑞銀：電商雙十一打質量取勝

今年內地電商將「雙十一」的推廣期戰線拉長，瑞銀中國互聯網研究主管方錦聰指，一眾公司繼續以「打質量」而非「打價格」取勝，且重視庫存深度。他又指出，現時內地電商在補貼等環節已經趨向穩定及理性，料今年仍不會公布商品交易額（GMV），數據意義亦不大，原因是今年推廣期延長之下，不排除數據在11月尾至12月將會放緩。

科企估值仍有上升空間 談及內地消費氣氛，他指直接刺激消費措施確實較快看到成效，如以舊換新計劃拉動家電銷售，不過消費情緒要持續改善，需要樓市復甦和就業前景向好等因素支持，所以即使有刺激政策出台，消費信心都要需時兩至3季才見成效。

方又提及，若然內地宏觀刺激經濟政策緩慢落地，內地科網公司估值仍有上升空間，並建議投資者採用PEG（亦即市盈率相對盈利增長比率）為量度指標。他認為，觀乎現時業界數字為1.1倍，以2021年及2023年1.4倍的歷史高位為推算，未來升到1.2至1.3倍是切實可行，同時看好以本地生活、電商為主的平台型公司，多於以遊戲、音樂、長視頻為主的內容型公司。