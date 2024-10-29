北京二手樓月內成交飆逾倍半
9月內地房地產市場新政滿月，地產代理數據顯示，10月份截至24日止，北京二手住宅成交量超過兩萬套，按年升逾1.5倍，預測整個10月份可達2.5萬套，是近8年來最好的10月份；同期新樓成交量增加近一倍。
重組有進展 旭輝升14%
事緣旭輝公布，建議重組方面取得重大進展，根據目前可得資料，截至周日（27日）下午5時正，合計持有適用債務未償還本金總額約77.88%的債權人已正式簽訂或加入重組支持協議，而加入重組支持協議里程碑日為上周六，代表公司邁向實施建議重組的又一項重大里程碑。
此外，消息指遠洋集團(03377)主要債權人團體計劃在11月就債務重組計劃投票之前，於昨午與其他債權人舉行電話會議，據悉組織是次電話會議的特設債權人小組，持有超過25%由遠洋集團擔保的美元優先票據，主要討論下一步要求公司改善重組條款的行動。該股昨收報0.32元，升10.34%。
另五礦地產(00230)公布，今年首3季合約銷售額約42.5億元人民幣，按年減少51.4%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：