北京二手樓月內成交飆逾倍半

事緣旭輝公布，建議重組方面取得重大進展，根據目前可得資料，截至周日（27日）下午5時正，合計持有適用債務未償還本金總額約77.88%的債權人已正式簽訂或加入重組支持協議，而加入重組支持協議里程碑日為上周六，代表公司邁向實施建議重組的又一項重大里程碑。