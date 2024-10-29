全球經濟處軟着陸尾聲

世銀：未返繁榮軌道 人行買斷式逆回購放水 美國大選進入最後一星期倒數，正當金融市場傾向押注特朗普成為贏家之際，世界銀行稱，「全球經濟正處於軟着陸最後階段」，增長趨穩定，惟仍未完全恢復至可持續繁榮的軌道。事實上，全球兩大經濟體——中國與美國經濟若有任何差池，殺傷力都足以拖累世界經濟着陸「衰收尾」！為求實現穩增長，中國人民銀行昨日再「擠牙膏式」祭出救市新招，宣布啟用公開市場買斷式逆回購操作工具，釋放銀行體系流動性，市場觀望中央是否一如預期於11月全國人大常委會會議過後公布增量政策的數字和規模。

今年GDP望增2.6% 明年加快 出身自中國財政部的世銀副行長兼首席行政官張文才，日前在上海蘇河灣出席全球財富管理論壇稱，全球經濟仍然充斥錯綜複雜的經濟和地緣政治因素，各地在經歷疫情之後還未重新找回一條可靠繁榮之路。

雖然世銀預期，今年全球國內生產總值（GDP）增長有望維持2.6%，明年和後年則微升至2.7%，同時通脹將跌至3年來最低。不過，張亦提及，世銀等多邊開發銀行要在調動資源和支持改革發揮重要作用，將可負擔的長期貸款、技術支援和政策建議結合起來，實現可持續成果。

無獨有偶，在金融海嘯和歐債危機期間任職世銀首席經濟師的林毅夫，最新在內地官媒撰文向近期國策主軸──「新質生產力」大潑冷水，指要防止一哄而上的泡沫化風險，呼籲內地各省市實事求是、因地制宜、發揮比較優勢。

內地部分省市經濟仍差 中央近期接二連三出招力求穩住經濟增長，惟外媒統計數據仍顯示，佔了中國經濟總量三分之一的省市自治區，今年經濟對比全國升4.8%的數字還要差，其中又以西藏、吉林和海南增幅較弱，單看海南首3季經濟增長僅有3.2%，較去年全年足足低出6個百分點。不僅如此，去年貢獻佔全國經濟十分之一的廣東省，年內增長只有3.4%，是疫情以來最低，期內僅約5個省份增速高於去年全年。

上周內地財政部數據則提及，截至今年9月底止所有地方政府的總體預算赤字按年升近3%，達11.2萬億元人民幣，反映不少地方政府因債務纍纍、賣地下滑而導致財務狀況惡化，且看全國人大常委會會議下月初召開，會否在財政政策、舉債和赤字提升空間上有進一步着墨。此前財政部副部長廖岷續「派定心」，稱政府通過支出撬動社會投資，刺激消費、增加有效需求，中國有信心實現全年5%的經濟增長目標，並繼續為全球經濟增長注入動力。

另昨日人行再有救市新猷，即日起啟動公開市場買斷式逆回購操作工具，操作對象是公開市場業務一級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不逾一年，估計行動可更好對沖年底前中期借貸便利（MLF）集中到期。

據悉，人行上述工具採用固定數量、利率招標、多重價位中標，回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券及公司信用類債券等，操作結果將透過人行官網相關欄目對外披露。分析相信，由於近期不少海外投資者進入內地債市，普遍採用國際慣常的買斷式回購進行操作，故人行的新做法可緩解質押品凍結，提升銀行流動性及國際化水平。

人民幣中間價創兩月低 人民幣兌每美元中間價周一創逾兩個月低位，按日跌217點子至7.1307，在岸價和離岸價分別在7.12和7.13算上落，折合每百港元兌人民幣報91.5。

內地部分地區經濟表現