七成Z世代打工為旅行 月儲$6014

有港銀調查發現，71%的Z世代受訪者認為旅行是他們重要的工作動力之一，較置業的39%和成家的34%為高。另外，六成受訪者認為置業對他們來說遙不可及，亦認同打工是為滿足包括旅行等個人享樂。過去一年，Z世代受訪者平均外遊3次，總花費約3.5萬元，約佔其收入的13%。

「滙豐One理財新Z維調查」針對香港Z世代（即年齡介乎18至27歲）的研究發現，旅行、生活自主和彈性是他們人生目標的重要考慮，在娛樂的平均支出就比其他世代的受訪者高出近一成。不過，奉行「樂活當下」的Z世代同時亦維持嚴謹的財務紀律，每月儲蓄達6,014元，佔其收入達28%，同樣為所有世代受訪者中最高，在娛樂支出和長遠財務目標之間保持平衡。作為數碼原居民，61%的Z世代透過數碼科技管理日常開支，相信有助養成良好的儲蓄習慣。

20歲起投資 定存佔逾半 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹認為，生活方式和財務需求因不同世代而異。是次調查指出，近半Z世代受訪者以短期享樂為儲蓄的優先考慮。不過，財務規劃要行之有效，亦需要考慮長遠目標。

研究顯示，Z世代平均年齡於20歲開始投資，比其他世代受訪者早達8年。他們平均將近兩成收入（19%）用於投資，主要投資產品為港元定期存款（54%）、香港股票（30%）和美國股票（22%）。然而，只有18%的Z世代受訪者的投資組合當中擁有3種或以上投資產品。此外，他們對投資概念亦未有充分了解。調查顯示，五分之一的Z世代投資者會追隨「網紅」或朋友的投資建議。尚未開始投資的Z世代受訪者就指，對投資產品缺乏理解是他們開始投資的最大障礙。

值得一提的是，Z世代對個人健康的風險相對地較為被動。受訪者當中只有四分之一人有為自己買醫療保險。不過，就有達35%受訪者會為他們的寵物買保險。