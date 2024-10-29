港上月出口增4.7％ 半年低 遜預期

政府統計處公布，9月份本港商品出口貨值按年僅升4.7%，遠遜市場預期，為半年新低；進口按年升1.4%，增幅為7個月最小。上季本港有形貿易逆差為1,089.75億元，按年收窄11.15%。政府發言人表示，展望未來，貿易摩擦升溫和環球經濟的不明朗因素恐繼續影響本港出口表現，但內地經濟前景改善應該會提供一些支持。

上月本港對內地的商品出口貨值按年升12.3%，首9個月累計亦按年升18.2%。雖然港商積極開拓東南亞市場下，本港首9個月對越南和泰國的商品出口貨值按年分別升25%及27.2%，但考慮到加起來僅約1,632億元，連內地10%都不及，對內地出口扭轉過去兩年的跌勢，才是本港出口好轉的關鍵。

輸往美國貨值跌2.3% 本港第二大出口目的地為美國，9月商品出口貨值按年跌2.3%，首9個月累計仍按年升13.1%，倒是中東最大貿易夥伴阿聯酋表現令人失望，9月份出口商品貨值按年跌幅進一步擴至30.2%，首9個月累計變幅亦終於轉為負值，按年跌0.1%。

不過，隨着貿易關係之轉變，本港對東盟和中東的出口有明顯進展，首9個月累計，阿聯酋已是出口商品貨值未滿1,000億元者當中最高，高過日、韓，為第6大出口目的地，而越南更是第4，僅次於內地、美國和印度，出口貨值累增42.06%，泰國亦在今年打入10大，排第8。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒則關注上季本港出口按季倒退2.3%，乃2022年第四季以來最弱，反映部分主要貿易夥伴需求轉弱，出口商過去數月因歐美計劃對華加徵關稅而提前出貨，也可能有所減退，而內地大舉救經濟能否真正扭轉內需，亦有待觀察，預計本港今年全年出口升幅或只有單位數。