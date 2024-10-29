港股反覆悶升9點 成交不足千四億

日本眾議院選舉落幕，但美國大選逼近，加上中東戰事反覆等外圍波動環境，令港股觀望味濃。恒生指數昨日高開僅兩點後窄位反覆，全日高低波幅只有240點，全日收升9點或0.04%，報20,599點。主板成交約1,363億元，按日再縮249億元，為9月24日中國人民銀行宣布降準及下調政策利率以來首次低於1,400億元。

國企指數亦僅升5點或0.08%，收報7,391點；科技指數升36點或0.79%，報4,574點。

華盛證券財富管理部董事李偉傑認為，恒指短期維持在20,000至21,000點區間上落為主。內地下月將舉行重要會議，市場憧憬將有更多政策陸續落地，相信對大市有正面作用，恒指屆時或有力上衝。