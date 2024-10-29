港股反覆悶升9點 成交不足千四億
日本眾議院選舉落幕，但美國大選逼近，加上中東戰事反覆等外圍波動環境，令港股觀望味濃。恒生指數昨日高開僅兩點後窄位反覆，全日高低波幅只有240點，全日收升9點或0.04%，報20,599點。主板成交約1,363億元，按日再縮249億元，為9月24日中國人民銀行宣布降準及下調政策利率以來首次低於1,400億元。
國企指數亦僅升5點或0.08%，收報7,391點；科技指數升36點或0.79%，報4,574點。
北水掟中移 股價6連跌
內地電商龍頭之一阿里巴巴(09988)一度升逾3%，全日收升1.36%至96.65元，主因持續近4年的美國集團訴訟案，阿里同意支付4.335億美元達成和解協議，但公司否認任何相關指控，指是為了避免進一步訴訟產生的費用和造成的干擾而達成是次和解。
阿里亦為昨日港股通淨流入最多公司，北水淨買入逾17億元。反觀中國移動(00941)成北水淨流出之首，淨賣出5.82億元，中移股價昨日挫0.62%，收報71.65元，錄得6連跌，累挫2.84%。
滙控完成30億美元回購
今日公布第三季業績的滙豐控股(00005)，市場預期列帳基準稅前溢利按年跌約3%至約76億美元，而新行政總裁艾橋智之下的架構重組勢成焦點。該股昨日收升0.29%，報69.05元。滙控昨日公布已完成約30億美元股票回購計劃。
另渣打集團(02888)表示，自國際性數碼貨幣支付及交易系統mBridge項目上半年進入「最簡可行產品」（MVP）階段後，該行成功透過該平台完成多宗真實交易。該股昨日收跌0.17%，報86.3元。
華盛證券財富管理部董事李偉傑認為，恒指短期維持在20,000至21,000點區間上落為主。內地下月將舉行重要會議，市場憧憬將有更多政策陸續落地，相信對大市有正面作用，恒指屆時或有力上衝。
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