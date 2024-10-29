轉數快明年推內地互聯試點

余偉文

金管局總裁余偉文昨表示，目標明年中試行將轉數快（FPS）與內地網上跨行清算系統（IBPS）互相連接，正進行技術上的統籌，並與人行商討細節，如個人、商家使用、匯率等計算、限額設定、試行地域等，「猜想很快就有更多詳情」。希望將來與內地銀行之間支付，能做到「24x7」，小額支付即時到帳、用電話號碼轉帳，令轉帳更快捷。

與巴西泰國拓跨境代幣化 另外，余認為，金融科技成未來發展重點，「代幣化」為大方向之一，過去已助港府發行兩批代幣化綠色債券，正研究第3批，惟未有確實時間表。不過，旗下「Evergreen」項目將設立「Evergreen Hub」，總結過去發行代幣化債券的經驗，讓業界參考，同時將推出「數碼債券資助計劃」，只要符合條件，每筆債券最多資助250萬元，相信吸引更多機構在港發代幣化債券，令整個生態圈更有活力。

至於8月底啟動的Ensemble沙盒，余偉文稱，現有10多個用例，其中幾個接近完成。金管局不但讓建行（亞洲）、OSL數字證券、富邦香港和銀行加入，又宣布與巴西和泰國央行合作進行跨境代幣化項目，同時與法國央行探討再合作的空間。

各銀行公布沙盒用例進展 原先的沙盒參與機構亦爭相公布進展。渣打香港完成有關貿易和供應鏈融資的代幣化資產用例，以代幣化技術將信用證項下的議付過程轉移流程數碼化，提升生態系統內各參與方之間端到端流程的效率。另外還在參與3個代幣化資產用例主題的概念驗證測試，即固定收益和投資基金、綠色和可持續金融，以及與螞蟻國際合作有關流動性管理的代幣化用例測試。

然而，滙豐昨與螞蟻國際宣布，完成沙盒試驗中，首個在流動性管理主題下的港幣跨行測試交易用例。

中銀香港則成功於區塊鏈平台完成代幣化貨幣市場基金交易的概念驗證，實現代幣化存款與資產的同步實時交割。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，沙盒參與者取得的進展，為實際上如何在資產管理領域中實施代幣化的高階應用，並實現具規模和切實的經濟利益，向監管機構和業界提供了寶貴的洞見。