港發AI政策宣言 望平衡機遇風險

港交所推虛擬資產指數 11‧15登場 人工智能（AI）及虛擬資產關乎本港作為金融中心的競爭力，業界和監管部門全速出台配套措施。其中，港府昨於金融科技周發表《有關在金融市場負責任地應用AI的政策宣言》，指AI屬新興產業，箇中風險難以評估，故會「兩條腿走路」，做好風險管理的同時，透過監管機構及政策手段，確保AI在金融市場的應用是可持續及負責任發展。

港府認為，在金融市場應用AI具有3大特性，並稱「3D」─「數據導向」、「雙面效果」（雙刃劍）及「充滿活力」，其中「雙面效果」表明AI「不應該取代人類的判斷和分析」，而是增強人類能力的工具。因此將採取雙軌模式，既促進金融服務業採用及發展AI，同時應對網絡安全、數據私隱及知識產權保障等潛在的挑戰。

金融業使用率38%超全球 財經事務及庫務局表示，現時香港充分使用AI，其中金融業使用率達38%，遠高於全球平均的26%。監管機構一直以來都有密切監視AI的使用及發展情況，政策宣言從政策層面上提供一個大框架和主調，讓監管機構在大框架及範圍內發展，針對各自行業需要訂立規條，如香港證監會將會就AI的使用公布相關規定和要求。同時強調，如何令市場有更多使用率，讓不單大機構而是一些較小的金融機構也能使用這些新科技。

《宣言》提到，AI有助開發創新產品及服務、簡化工作流程，而機遇則體現於研究、數據分析及支援投資決策、客戶服務及個人化、風險評估及管理，以及欺詐與金融罪行的預防和偵查等。

然而，同時強調私隱與知識產權保障、人為監督、問責、運作穩健性、資訊保安及就業保障，金融機構就如何實施及使用AI系統制訂管治策略，採購、使用及管理有關系統應「風險為本」，而人為監督對緩解潛在風險至關重要。

證監會中介機構部執行董事葉志衡則稱，虛擬資產交易平台的審批工作進行順利，正採取「三步走」的方針處理牌照申請，有望在年底前向數家「被當作獲發牌」的申請者發出牌照。另為有系統地優先處理建基於投資者保障的發展事項，將於明年初為所有持牌虛擬資產交易平台，成立正式的官方諮詢委員會。

他坦言，正努力嘗試規管虛擬資產這個新興市場，但絕非易事，建立全面框架需參考證券市場的交易、結算和託管運作。他又指，證監會一定會參與虛擬資產託管的擬議發牌制度，因現行職責包括規管基金存管人（13號牌），「責無旁貸」。

中東金融聯通上一層樓 除了新興產業，本港亦積極開拓新市場。港交所發表觀點文章，提及中東與香港金融聯通的10大發展，並指香港與沙特阿拉伯的合作關係，已從最初的開拓階段邁向積極落實，兩地官方交流及跨地區資本和投資活動不斷增加。該所主席唐家成、行政總裁陳翊庭等代表，本周將會到沙特首都利雅得，首次在未來投資倡議（FII）舉辦港交所早餐會。

各部門推廣及監管AI的措施 比特幣年內表現 以太幣年內走勢