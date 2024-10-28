四成外國人曾遇業主拒租屋

新冠疫情全面解封後，全球面對人力短缺的挑戰，日本不能獨善其身。幸而，日本政府透過政策引進外籍人才，企業亦願意聘用，使去年底因商務、學術研究、婚姻等而在日本居留的外籍人士超過340萬個，創統計新高。

不過，據報多達四成在日本生活的外國人遭遇差別待遇，包括租樓時有機會因不是日本人而被業主拒租。有外國租客分享，即使自己在日本有永住權，也受僱於日本知名企業，在尋找租盤時仍遭拒絕。另有外國人指，業主沒詢問其收入、職業，只因不是日本籍就拒絕租樓給他，感到非常失望。

即使日本政府呼籲業主尋找租客時不應挑選國籍，要公平對待避免歧視，但實際上毫無法律約束力，所以幫助不大，依然有很多外國人租不到屋。

地產中介歸因文化差異 究其原因，當地地產業界指，部分外國租客不愛惜屋內設備、容易遭鄰里投訴未遵守社區規定，繼而增添業主的麻煩，故業主乾脆拒租。另外，由於文化不同，一些外國租客習慣每天弄些油膩的食物，但清潔打掃不徹底，結果業主收回物業後被迫重新翻修，涉及費用隨時多於租金收入。由於租樓給外國人經常聽到負面消息，業主普遍已成驚弓之鳥，為求安心還是租給日本人。

有幫助外國人租屋的地產中介公司指，重點是幫助租賃雙方縮小文化認知的差距，減少雙方的誤解與衝突。此外，在向外國租客說明重要事項時，亦會採用對方理解的語言。