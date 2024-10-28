日本獨居老人難安居

外國租客以外，在日本難租地方住的還有獨居老人。隨着獨居長者逐年增加，出現孤獨死的情況亦上升，在缺乏親屬繼承下，遺物成為最大困擾，也使獨居老年人難以租樓。

13%曾被拒租5次或以上 調查發現，日本65歲以上租戶有23.6%人表示曾被房地產公司拒絕租屋，當中近半被拒絕多過一次；13.4%更被拒絕過5次或以上。另外，70%業主表示不願意出租單位給老年人。

不少地產代理分享，業主都不喜歡年長租客，因租樓給他們的風險較高，問題亦多。萬一不幸遇上獨居老人孤獨死亡，後續處理事宜更令業主懼怕。原因是按日本法律，遺物屬於繼承財產，所有權應歸繼承人，包括業主等其他人不能隨意處置租戶死亡後遺留在出租房屋內的物品，只能先保管，待繼承人來處理後才能再騰出房間出租。不過，現實情況往往是查無繼承人，或親屬圖方便放棄繼承，最終要由業主「執手尾」。物業不但變成「凶宅」，還要額外花一筆清理費，費神整理物業期間亦沒租金收入，損失慘重。

再者，日本的租賃合約需提供擔保人，但許多老年人沒擔保人，需先委託擔保公司做擔保，加上在日本出租物業給長者，業主需提供老年人監測訊息等服務，比租給年輕人變得繁瑣兼費時，於是成為業主拒租的原因。

日本政府當然明白法規不完善，導致獨居銀髮族難以安居，然而修法工程浩大，不能一蹴而就，故目前只能與民間團體合作，幫助高齡者等弱勢社群尋找租盤、入住後提供租金擔保、生活守望和照顧等，同時期望更多業主願意將房屋出租予老人家。