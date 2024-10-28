股市估市：港股資金面轉弱 乏力升

港股連跌3周，恒生指數累跌2,146點，指數暫仍力守20,000點之支持，惟上升動力明顯不足。此外，整體港股之動力亦有所轉弱，上周5個交易日的日均成交不足2,000億元，故此反映暫未有第二波資金持續跟進，同時亦反映內地救市之決心仍待市場消化。

港股後市之升勢，將很視乎內地政府會否有「組合拳」之後續，以進一步確立市場對經濟前景展望，惟如果再次令市場失望，恒指20,000點之支持勢難以守穩。

公司持續在市場上進行回購，資料顯示，10月初至今公司已回購逾12次，回購價介乎337至399.8元。估值上，百勝中國預測市盈率逾20倍，較普遍在港上市的餐飲股為貴，但考慮到該企的定位具抗逆力、品牌知名度與認受性甚高，以及發展成熟的供應鏈，現價估值相對合理。

從走勢而言，百勝中國股價在335元水平已橫行一段時間，目前正靜待突破。公司將於11月4日公布季績，預料相較同業及整體市道，表現應不會太差，從而為股價提供新一輪催化作用。該股首個阻力為前高位400元，支持位304元約50天線水平。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）