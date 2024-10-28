匯通天下：美元料大選後反覆回落

美國大選對匯市的影響續符合預期，特朗普選情升溫，曾推升美匯指數至104.4左右，歐元兌美元曾低見1.0761。雖然美國大選暫時仍主導市場方向，但隨着大選漸近，投資者或需開始為選後方向部署，適度分散美元至過去一直提及較看好的英鎊、日圓及澳元。

美國選舉風險溢價將在11月5日前續支持美匯指數於104水平徘徊，但大選結束後或適度跌至103以下，預期聯儲局續在今年內的兩次議息會議減息，加上通脹繼續放緩，或令市場有小量增加「鴿」派減息預期空間。現時利率期貨市場預期，聯儲局在今年內只再減息0.43厘，減息預期再降溫空間不大。

倘美元在大選結束後回落，料日圓升值空間較大。近期日圓兌每美元下跌空間或限於152至153左右，難以突破155，故在152水平低吸日圓的風險回報平衡較吸引。

澳元明年或享息差優勢 澳洲經濟優勢仍比大部分成熟國家高，澳洲經濟活動可能已接近見底，就業增長連續第6個月優於市場預期。目前維持澳洲央行或於明年2月才首次減息0.25厘的預測，而首次減息時間推遲至明年5月甚至更後的機率亦已增加。

按目前減息進度推算，澳洲政策利率有機會在明年第二季高過美國，或增加澳洲投資者買入澳元的對沖需求。中國刺激經濟措施及中澳貿易關係回暖，亦利好澳洲貿易條件，不妨在0.65至0.66水平分段吸納澳元兌美元，或可回升至0.68左右。

雖然臨近英國公布財政預算，或增加財政不確定性，因政府的淨現金需求將比之前計劃高，或減少市場的看好英鎊倉位而令匯價短期受壓。不過，工黨的政治優勢或仍有利英鎊，加上減息步伐仍較謹慎，料今年英倫銀行或只減息一次，英鎊兌美元在1.27水平具低吸價值，若美元在大選後回落，英鎊或可上試1.31水平。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪