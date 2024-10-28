大行觀點：長壽時代須做好退休規劃

全球人口壽命愈來愈長，退休生活不再以數年計，而是以數十年為計算。年輕人由20歲踏入社會工作開始，一直工作45年到65歲退休，還可能要為超過30年的退休生活做好準備。期間他們仍要憂慮外部因素可能影響其建立財務靈活性和實現目標的能力，例如生活、醫療成本上漲，以及經濟放緩或衰退是最令人擔憂的問題。對此，退休業界與政府和僱主，在支持高齡化人口以及幫助消費者儲蓄和投資以應對更長壽生活方面，發揮着關鍵的角色。

亞洲消費者過分依賴儲蓄 最新發布的《財務靈活性及壽命延長報告》了解亞洲在職人士對現時財務狀況的看法，以及他們為長壽新時代預備資金的能力。調查結果發現，應急儲蓄有助建立財務靈活性，是所有年齡組別的首要目標。亞洲超過三分之二的人口有信心能夠實現其首要財務目標，惟年長組別的情況較為遜色，50歲和60歲人士對實現首要財務目標此的信心稍低於年輕一輩。

報告另顯示，財務靈活性能夠掌控債務、康健護理成本和緊急情況等常見的財務障礙至關重要。亞洲各地消費者認識到儲蓄對退休生活的重要性，但大部分人難以在短期財務需求與長期目標之間取得平衡。

然而，相比其他金融產品，大部分亞洲地區的消費者過分依賴現金儲蓄和銀行存款來實現其財務目標。他們預計需要延遲退休、繼續工作才能實現目標，尤其是亞洲的家庭結構不斷轉變，包括出生率下降和多代家庭減少，他們仍需繼續照顧子女和年邁父母，增加其財務規劃的壓力。

雖然養老金計劃為退休提供一定程度的財務支援，但人們需要考慮長壽和通脹因素，以評估其退休金是否可維持一生。愈早開始或持續投資有助建立更好的安全網，即使退休後，投資也能產生穩定的收入。例如，他們可考慮在達到退休年齡後保留其退休金帳戶，並繼續投資於該計劃。

建投資方案確保長期收入 部分退休計劃供應商提供定期派發股息的收益基金，允許投資者每月獲得收益，同時繼續投資派息基金。此外，市場上也有月度派息的零售基金，投資者可在退休前根據個人需求和風險承受能力逐步投資合適的收益基金。

擁有大量的現金儲蓄肯定會令很多人感到安心，但應牢記，現金價值將會隨着時間而下降，尤其是在通脹高企的環境，將現金用於長期投資方案或退休計劃可能是實現個人財務目標的更好方法。此外，在投資中採用平均成本法或將有助於減輕市場波動帶來的影響。

宏利投資管理