二手轉靜：藍籌盤周末開13單 減7%
新盤搶客，二手交投市況稍為轉靜，中原表示，10大屋苑過去周末錄約13宗買賣，按周減少約7.1%，其中鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城及東涌映灣園3個藍籌盤捧蛋。
鰂魚涌太古城同期錄約3宗買賣最多，美聯范浩軒稱，屋苑天星閣極高層單位，實用面積約707方呎，三房間隔，望海景，原先叫價1,200萬元，減價132萬元後，以1,068萬元成交，呎價約15,106元。
天水圍嘉湖山莊周末都錄至少兩宗。市場消息透露，包括美湖居4座低層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，成交價約360.8萬元，呎價約8,163元。
晉海兩房劈180萬沽
將軍澳兩日錄近40宗二手買賣，日出康城業主仍要劈價吸客。美聯黃麗貞表示，晉海3A座高層A室，實用面積約541方呎，兩房連儲物室間隔，放盤約5個月，區內租客睇樓僅一次，減價180萬元，以700萬元成交，呎價約12,939元。原業主持貨約6年轉手，帳面虧蝕約333.3萬元，貶值約32.3%。香港置業劉浩勤指，同區MALIBU第2A座中層C室，成交價685萬元，約6年跌價約6萬元。
加州花園呎售$8268
中原吳嘉權稱，大圍柏傲莊II的5A座低層兩房戶，叫價約938萬元，議價後以898萬元沽出，呎價約18,826元，約4年帳蝕約79萬元。
新界洋房連錄承接。美聯鄔銘洛指，元朗加州花園連錄至少兩宗買賣，海棠徑單號屋，售價840萬元，呎價約8,268元，約6年帳面貶值190萬元或約18.4%。
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