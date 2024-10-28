二手轉靜：藍籌盤周末開13單 減7%

新盤搶客，二手交投市況稍為轉靜，中原表示，10大屋苑過去周末錄約13宗買賣，按周減少約7.1%，其中鴨脷洲海怡半島、茶果嶺麗港城及東涌映灣園3個藍籌盤捧蛋。

鰂魚涌太古城同期錄約3宗買賣最多，美聯范浩軒稱，屋苑天星閣極高層單位，實用面積約707方呎，三房間隔，望海景，原先叫價1,200萬元，減價132萬元後，以1,068萬元成交，呎價約15,106元。

天水圍嘉湖山莊周末都錄至少兩宗。市場消息透露，包括美湖居4座低層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，成交價約360.8萬元，呎價約8,163元。

晉海兩房劈180萬沽

將軍澳兩日錄近40宗二手買賣，日出康城業主仍要劈價吸客。美聯黃麗貞表示，晉海3A座高層A室，實用面積約541方呎，兩房連儲物室間隔，放盤約5個月，區內租客睇樓僅一次，減價180萬元，以700萬元成交，呎價約12,939元。原業主持貨約6年轉手，帳面虧蝕約333.3萬元，貶值約32.3%。香港置業劉浩勤指，同區MALIBU第2A座中層C室，成交價685萬元，約6年跌價約6萬元。