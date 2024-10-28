拍賣消息：土瓜灣銀主住宅198萬推

市場不少住宅銀主盤以低價拍賣趕出貨，其中，土瓜灣定安大廈單位以198萬元推拍，較估價大幅低出約32.7%。

忠誠拍賣將於本周三推出約42項物業，上述項目的F座高層8室兩房銀主盤，實用面積約310方呎，單位層數未有電梯直達，開拍呎價約6,387元。物業曾以298萬元推出拍賣，至今累劈100萬元，減幅共約33.6%。個別銀行網上估價約294萬元，推拍價低約96萬元。

峻巒兩房呎嗌$7033 同場推拍元朗錦田北峻巒第1A期10B座高層A室，屬銀主單位，實用面積約583方呎，兩房間隔，開價410萬元，呎價約7,033元。該行指，單位銀行估價約629萬元，現時推拍價低約219萬元，差幅約34.8%。物業原業主於2016年以約724萬元買入，最新開價已貶值約314萬元，差幅約43.4%。

另外，業主盤以低價吸客。黃開基拍賣行同日推出約18項物業，包括尖沙咀美麗都大廈低層B2室，實用面積約656方呎，開拍價330萬元，呎價約5,030元。該單位曾以428萬元推拍，最新累減98萬元或約22.9%。

環亞物業拍賣將於下周推拍深水埗嘉寶大廈一個高層連平台特色戶，單位實用面積約349方呎，平台面積約215方呎，連租約開價270萬元，呎價約7,736元。