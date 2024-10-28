新盤兩日460宗成交

樓花期長約8個月的瑜悅，昨日上午9時起展開銷售，大批準買家到達荃灣如心廣場售樓處，排隊入場登記，人龍甚至延伸至戶外位置，場面熱鬧。銷售共設A1、A2及B組時段，最先揀樓的A1組買家須購4至6伙，市傳該組別時段已售出約25伙。

華懋集團銷售總監封海倫表示，最大宗交易為兩組有關聯買家，共斥資4,485.46萬元購入9伙一房戶。不少大手買家看好西九龍租務回報，購入單位投資收租。

抽得較前籌號的買家何先生，斥資約1,100萬元購入一伙三房單位自住。他認為，樓價可以負擔，對樓盤英文名稱「ECHO」一字有情意結，是選購該盤的原因之一。截至昨日下午約4時半，全數單位賣出。資料顯示，昨日發售的單位折實平均呎價約16,154元，折實價約454萬元起。

天璽‧天第1期承接對上3輪旺勢，日前第四輪銷售再即日沽清，月內累售842伙，套現逾90億元，佔該期數906伙約93%。發展商指，市場向隅客眾多，正全力部署推出項目第2期，有機會最快於11月登場，售價有上調空間。

Blue Coast II兩日售34伙 新地副董事總經理雷霆表示，天璽‧天第1期4輪銷售的價單單位，售出百分之百，一件不留，尚餘小量單位供招標發售。正計劃11月初推售何文田太子道西233號項目。近期同系多個豪宅盤暢銷，相信明年樓市全面復甦將由豪宅帶動。

新地代理總經理胡致遠稱，是次銷售最大手的買家，斥資3,900萬元購入兩伙三房單位自住。至於項目第2期的預售樓花同意書申請進度理想，料快將獲批。