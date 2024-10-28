新盤兩日460宗成交
瑜悅全盤一日賣清 天璽‧天第四輪售罄
本月底壓軸開售的全新盤，華懋集團的長沙灣瑜悅，昨日「晒冷」推售全盤198伙，開售7個半小時內售罄，為市場近3年來首個極速清枱的樓盤。新鴻基地產(00016)的啟德天璽‧天第1期，第四輪銷售再度沽清，兩盤熱賣帶動下，過去周末兩日錄得逾460宗一手成交，連續4周企穩高位。
樓花期長約8個月的瑜悅，昨日上午9時起展開銷售，大批準買家到達荃灣如心廣場售樓處，排隊入場登記，人龍甚至延伸至戶外位置，場面熱鬧。銷售共設A1、A2及B組時段，最先揀樓的A1組買家須購4至6伙，市傳該組別時段已售出約25伙。
華懋集團銷售總監封海倫表示，最大宗交易為兩組有關聯買家，共斥資4,485.46萬元購入9伙一房戶。不少大手買家看好西九龍租務回報，購入單位投資收租。
抽得較前籌號的買家何先生，斥資約1,100萬元購入一伙三房單位自住。他認為，樓價可以負擔，對樓盤英文名稱「ECHO」一字有情意結，是選購該盤的原因之一。截至昨日下午約4時半，全數單位賣出。資料顯示，昨日發售的單位折實平均呎價約16,154元，折實價約454萬元起。
天璽‧天第1期承接對上3輪旺勢，日前第四輪銷售再即日沽清，月內累售842伙，套現逾90億元，佔該期數906伙約93%。發展商指，市場向隅客眾多，正全力部署推出項目第2期，有機會最快於11月登場，售價有上調空間。
Blue Coast II兩日售34伙
新地副董事總經理雷霆表示，天璽‧天第1期4輪銷售的價單單位，售出百分之百，一件不留，尚餘小量單位供招標發售。正計劃11月初推售何文田太子道西233號項目。近期同系多個豪宅盤暢銷，相信明年樓市全面復甦將由豪宅帶動。
新地代理總經理胡致遠稱，是次銷售最大手的買家，斥資3,900萬元購入兩伙三房單位自住。至於項目第2期的預售樓花同意書申請進度理想，料快將獲批。
一手新盤狀態大勇，過去兩日成交量逾460宗，雖按周跌約8%，但仍屬高位水平。長實集團(01113)香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II上周六作次輪發售，兩日售出約34伙。
啟德海灣投資者連掃4戶
嘉華國際(00173)牽頭的啟德海灣第1期，期內錄10宗成交，套逾6,265萬元。當中包括有投資者斥資逾2,000萬元購入4伙。
新界區方面，會德豐地產旗下將軍澳日出康城PARK SEASONS，兩日錄8宗成交，總成交金額涉逾4,442萬元。泛海集團(00129)旗下元朗洪水橋滙都I，昨單日連沽8伙，套逾3,571萬元。
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