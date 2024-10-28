簡訊一覽
●未補價第二市場公屋再錄低於「1球」成交。祥益黃文樂表示，屯門山景邨景美樓高層12室，實用面積約296方呎，有裝修，區內綠表客以85萬元購入，呎價約2,872元。
●根據美聯工商舖資料，9月商舖註冊宗數錄76宗，按月上升約33.3%，註冊金額錄約13.04億元，按月上升約58.9%，期內500萬元或以下物業錄41宗最多，按月多12宗。
●第一太平戴維斯獲委託，公開招標出售淺水灣麗景道7號壁池7號屋，物業為一座4層高的別墅，實用面積約2,381方呎，戶外面積約1,544方呎，將以現狀交吉交易出售，意向價1.4億元，招標截止日期為今年12月9日。
●中國建築國際(03311)今年首9個月營業額約892.91億元，按年升12.33%，經營溢利約130.35億元，按年升12.76%，期內新簽約額約1,679.9億元，按年升19.65%，9月底未完成合約額約4,182.6億元。
●中國天瑞水泥(01252)公布，為讓公司對停牌作出補救和復牌，上市委員會已決定特定補救期於11月5日下午11時結束，以讓公司刊發其今年6月底止的中期業績，若未能於11月5日或之前刊發，11月11日起取消上市地位。公司正在尋求有關上市委員會決定及未來方向的建議。
●佳源服務(01153)公布，接管人9月5日向華盛資本證券出售公司約73.56%股份，總代價9,900萬元，相當於每股0.22元，較股份停牌前收市價折讓約20%。華盛以此抵銷9,900萬元的部分未償還債務，但公司仍有一筆約2.2億元的未償還款項。股份將繼續停牌。
●金風科技(02208)上季收入按年升51.55%至156.37億元（人民幣‧下同），純利按年升41.95倍至4.05億元，新增風力發電機訂單按年大增2.24倍，9月底達41,381.43兆瓦（MW），按年多38.21%。
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