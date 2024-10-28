阿里在美集體訴訟 和解費逾33億

阿里表示，和解協議須滿足包括法院批准在內的一系列條件，而且並不構成承認或認定訴訟中主張的索賠有任何依據。和解協議涵蓋了在2019年11月13日至2020年12月23日期間買入阿里美國預託證券（ADR）的投資者。原告代表律師表示，達成和解協議是「非凡結果」，和解金額已遠超其他投資者損失逾100億美元的證券集體訴訟案件。

倘根據國家市場監督管理總局的調查結果，阿里確實曾經有壟斷行為，2021年當局依法對阿里對實施行政處罰，包括罰款182.28億元人民幣，理由正是該公司在中國境內網絡零售平台服務市場實施「二選一」，濫用市場支配地位，強迫經營者在不同平台間進行唯一選擇，阿里當時亦稱「誠懇接受，堅決服從」。

華著名基金經理組合持重倉 事隔多年，阿里如今已完成業務整改。隨着近期中港股市反彈，阿里作為中資大型科網股，不乏基金大戶的支持。其中，由內地著名基金經理張坤掌舵的易方達藍籌精選基金，近日就披露阿里為該基金第二大持股，涉4,040萬股（9月底公允值約40億元人民幣），僅次於五糧液。

他相信中央上月底出台的政策能使經濟企穩，打破市場對企業盈利持續下修的預期，更寫道「只要相信10年後老百姓的生活水平會比現在更好，科技和消費龍頭企業會重新進入成長期」，現在是罕有用低價買入優秀企業的時機，又謂把回購和派息綜合考慮，上述兩類企業的股東回報水平很高。