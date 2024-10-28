京東物流618北京每日單倉出庫60萬

她指，集團已建立包括倉儲、綜合運輸、最後一公里配送、大型貨件、冷鏈和跨境的6大網絡，且網絡之間高度協同，利用數碼化提升效率，目前服務範圍幾乎覆蓋中國所有地區、城鎮和人口，現有逾30萬個物流員工。

她提到，集團有7架飛機，其中5架為自營，主要圍繞南通、北京、深圳、杭州、無錫等核心城市，以布局京津冀、珠三角及長三角地區，已逐步構建完善的內地航線網絡，目標明年底覆蓋內地主要城市。至於海外航線，透過京東國際業務，以東南亞航線起步，逐步拓展至日本、南韓、俄羅斯等，建立全球貨運航線網絡體系，有超過1,000條航運航線以合作方式經營。

自動化系統揀件減少出錯 倉儲是物流業的重要一環，京東物流現有超過40個亞洲一號倉庫，而位於北京的亞洲一號，共有4個，佔地14萬方米，相當於20個足球場，處理的貨件以中小型為主。介紹員指出，園區全連接5G網絡，結合人力及機械人的「人機CP」，能降低成本、提高效率。其中，負責自動化存儲的「貨到人」系統「天狼」，能容納100萬件商品，有4.3萬個儲位，每小時可以揀貨700至800件，效率較人工揀貨提升7至8倍，每天揀貨量達4.5萬單。

她續指，自主研發的搬運型AGV機械人「地狼」，顛覆傳統「人找貨」的揀選模式，變為「貨找人」，將貨架搬運至固定的工作站，以供作業人員揀選，同時能減少揀錯貨，揀貨準確率達99.9%。