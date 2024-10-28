內地新政見效 上月家電零售增21%

內地「力谷」消費市道，再推「以舊換新」政策，有大行認為互聯網板塊將會受惠。交銀國際指出，第三季電商網上調整後零售額按年增6.2%，而9月「以舊換新」政策陸續落地後，推動家電零售額增長21%，通訊器材則維持升12%，惟化妝品增速仍然承壓，予互聯網行業領先評級。

京東超市供應鏈優勢搶客 事實上，新冠疫情後，各大電商平台積極拓展生鮮食品業務，而京東於2017年成立的超市七鮮，借助集團的供應鏈能力、配送能力等，結合網上及實體店營運，以滿足消費者的購物習慣。七鮮店長楊先生表示，雖然門店營業時間是早上8時至晚上10時，但其配送時間是由早上6時半開始，直至晚上12時，以配合不同客群的需要，配送範圍為門店3至5公里，最快半小時送達。如果距離近，再加上訂單貨少，甚至可以縮至20分鐘，而該店網上的單價約100元人民幣。

他指出，每間門店的貨品，會視乎附近的消費者的喜好而有所不同，故集團沒有要求自營品牌「七鮮」產品佔門店總貨品的比例。以該店計，七鮮產品佔銷售量一成多，主要是酸奶、果汁、常溫牛奶、榖物等，而新上架的大米，一天賣逾4,000件，認為這是消費者對品牌的認同。

此外，自營品牌利用京東供應鏈的能力，以採購具吸引力的產品，並確保「把價錢壓到很低，但同時保障品質」。以5公斤的五常大米為例，七鮮售價64.5元人民幣，較其他品牌約90元人民幣，便宜28%。

除了借助京東供應鏈，其數碼化能力支持門店營運。他提到，6年前已實行全電子價錢牌，能統一更換貨品的價錢，確保門店與網上的售價一致，同時監察產品庫存。對於前線員工而言，能減省大量列印、更換紙本價錢牌的工作，笑言「換價籤的記憶已模糊掉」。