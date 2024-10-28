城投債對淨息差衝擊料可控
內銀為國讓利的一大體現是地方政府化債。惠譽評級亞太區金融機構評級董事徐雯超表示，地方政府融資平台（LGFV，城投公司）現存債務至少60萬億元（人民幣‧下同），其中很大部分是銀行貸款，內銀去年開始透過「借新還舊」等手段去緩解LGFV中短期的債務「爆煲」風險，但預期對內銀淨息差的衝擊「可控」。
據惠譽測算，12個高風險地區（東三省、天津、內蒙、甘肅、寧夏、青海、重慶、雲南、貴州、廣西）佔LGFV有息負債約20%，其中約20%短期內到期，一、兩年內要展期降息的規模自然很小，對淨息差衝擊也相對可控。她又指，高風險地區LGFV的貸款本來6至7厘，減息也只會減至4厘左右，監管機構亦會容許銀行不用下調經重組貸款的風險分類。
地方政府的財政壓力亦威脅旗下小型銀行。徐雯超表示，2020年國務院推出為中小銀行補充資本的專項債，2021年至今累計發行逾5,000億元，其中超過50%以監管審批較便捷的「協議存款」方式補充中小行的「其他一級資本」，換股後可變成核心一級資本，於東北和中西部省份比較普遍。上半年，城商行和農商行整體的資本充足率尚且分別有12.7%及13.1%，跟2020年相比仍算穩定。
高風險地區仍可能違約
盛京銀行(02066)前年已有這種「協議存款」，遼寧財政廳發行專項債後存入瀋陽財政局在該行的專用帳戶，換股讓指定實體「接貨」的規模取決於專項債發行後，該行核心一級資本充足率甚麼時候跌穿5.125%，愈久愈小，不跌穿就不換股。
惠譽認為，政府化債措施及加碼財政轉移等政策已緩解LGFV短期的再融資風險，亦限制了系統性風險。然而，就算地方政府收緊對新增債務的控制，高風險地區的LGFV長期仍有債務違約風險，甚至可能攀升，原因是經濟增長可能無法與債務增速匹配，以及地方政府可能無法產生可持續的收入來償還債務。
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