個人貸不良率仍低 普惠金融或添風險

內銀今年中期業績一大特徵是個人貸款的不良率明顯上升。惠譽評級亞太區金融機構評級董事徐雯超評論，這反映一些經濟欠發達地區的個人還款能力出現惡化。然而，雖然一些中小銀行的信用卡不良率超過3%，整體而言，內銀個人貸款的不良率仍處相對低位。

內銀個人經營貸款近年顯著上升，如建行翻了幾倍，不良率上半年上升0.62個百分點至1.57%。被問到內銀列為亮點的普惠金融會否增添資產質素風險，徐雯超認為，短期來說難免受到經濟陣痛的影響，但以往貸款對象側重大企業的現象自然會隨着中國經濟發展周期改變，如果小微企業等客戶國家支持，為他們提供普惠金融「還是符合發展趨勢」。

監管助小微企續貸免陷不良 她強調，監管機構也「呵護」個人貸款。由於小微企業、個體工商戶和農戶經營貸款很多在疫情首兩年發放，一般3至5年到期，政府遂於上月要銀行為小微企業做好「續貸」工作，協助他們解決貸款到期的難關，「續貸」應延至2026年底，亦可暫時不用把貸款貶至「不良」級別。

惠譽評級中國銀行評級董事薛慧如坦言，就算銀行發放個人貸款會明言禁止，實際上還有很多手段規避，不排除一部分個人消費和經營貸款已流入股市和樓市，尤其是一些中小銀行面對信貸需求不足會「鬆章」，但個消貸和個經貸佔比不算特別高。