美就業數據勢左右聯儲減息幅度

本周環球市場財金焦點

本周是美股季度業績高峰期，包括微軟、Facebook母公司Meta、蘋果公司（Apple Inc.）等科網巨頭放榜。不過，相比起業績表現，本周五公布的美國10月非農就業職位、失業率數據可能更為關鍵，畢竟聯儲局下周將舉行議息會議，而勞動市場的好壞，將會直接影響到減息幅度有多大。

局方考慮或計及大選結果 目前市場普遍預計，10月非農就業職位增幅會放緩至12萬個，即較9月時的增幅少一半有多；而失業率維持在4.1%。在偏向悲觀的勞動市場預測下，芝商所FedWatch工具仍反映出下周有大約5%的機率不會減息。換言之，一旦就業數據意外地好過預期，聯儲局確實會有很大可能按兵不動，叫停減息。

再者，下周將會迎來美國總統大選，理論上，選舉結果會早於聯儲局會議決定，這意味着當局亦多少會考慮到新任政府會否影響到通脹回落的進展，以及勞動力市場在新政下的潛在變化。此前共和黨候選人、前總統特朗普曾多次表明，若他再次入主白宮會增加關稅，意味着通脹可能會重新反彈；同時，特朗普亦主張聯儲局要盡快減息，而該局為了凸顯其政治上獨立的特質，亦可能會刻意不減息，向外界宣示其貨幣政策主權。

企業消息方面，無廠晶片公司英偉達（Nvidia）上周五市值一度超越Apple，成為全球市值最大企業，可惜收市再次被Apple反超。乘着晶片股的崛起，本周超微半導體（AMD）及英特爾（Intel）的業績亦成為行業焦點。

台積電傳美廠良率超越台 早已靠攏美國的台積電，在振興美國本土晶片產業方面貢獻良多，甚至比英特爾這類「美國公司」更有潛力。外媒引述消息稱，台積電位於亞利桑那州的工廠，其晶圓生產線的良率甚至高於台灣類似製程的廠房，可謂是重大突破。隨着美國大選臨近，已經退休的台積電創始人張忠謀近日重提「全球化已死」的論調，同時指台積電這家公司已成為「真正兵家必爭之地」，又指中美地緣政治衝突之下「最嚴峻的考驗就在眼前」。