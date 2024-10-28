華首9月工業企業利潤降3.5% 製造業重災

內地首9個月份規模以上工業企業利潤按年倒退3.5%，為今年首現負值，其中佔比最大、超過七成的製造業，增長由首8個月的1.1%，驟變為跌3.8%，營業收入利潤率僅4.36%，現行口徑最遠只能追溯至2019年，遂創下新低。

中國電動車奮力外闖之際，汽車製造業今年首9個月收入增長僅2.6%，為4年最慢，比首8個月縮0.6個百分點，導致利潤增長率由3%，直接掉進負1.2%，相隔兩年再度「見紅」。

國統局工業司統計師衛寧解釋，工業利潤首9個月倒跌，原因在於出廠價格低迷，收入增長放緩，且成本增速更快，壓低毛利，而且8月以來去年基數「明顯抬高」。然而，高技術製造業是亮點，首9個月利潤按年升6.3%，其中，半導體器件專用設備按年多賺13.2%，鋰離子電池等綠色製造行業利潤增速更高達58.8%，消費品製造業亦按年多賺2.4%，縱使高技術和消費品製造業首8個月的利潤增速分別為10.9%及8.4%。

民企利潤總額遜國企 按企業性質分類，國企首9個月利潤按年跌幅由首8個月的1.3%擴至6.5%，民企利潤按年增速則由2.6%掉至負0.6%，營業收入利潤率按年降0.22個百分點至僅3.9%，比國企低2.44個百分點。民營工業企業收入雖多過國企，可惜利潤總額更低。

外商及港澳台投資企業方面，首9個月工業利潤按年增1.5%，已勝各類企業，也不像之前兩年都見倒退。不過，Wind數據顯示，這些外商「每100元（人民幣‧下同）資產實現的營業收入」僅84.3元，跟股份制和民營企業一樣在這項「資產周轉率」指標創2014年有紀錄以來新低，對比10年前同期低36至49%不等。

工業企業散貨和回款亦較慢。就製造業而言，9月底產成品周轉天數為22.4天，按年多0.1天，2019至2022年止維持在50多天的應收帳款平均回收期，進一步延至67.9天，跟2017年經濟好景時的38.3天差天共地，兩者均為2015年有同類數據以來新高。

內地製造業利潤增長率