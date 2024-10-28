聯繫匯率已成香港負累

富瑞全球股票策略主管Christopher Wood一向把「港股」定義為MSCI香港指數內，收入多來自本港的非中資港股，現時他的評級亦只是「中性」，同樣是只宜投放一成資金。他坦言，「聯繫匯率實施41年來，我第一次覺得它（對香港）是負累（Liability）」。

「我看好聯匯（的運作）」，問題是美國通脹恐怕會結構性地偏高，所以美息亦然，本港息口對於本港經濟恐怕會過高，「一個中國利率（Rate）結構會更適合香港。」他指的是本港需要一個較低息的環境，而他口中的「Rate」巧合地也可解作港元匯率。

港資股以地產、銀行為重，息口結構性且不符本港經濟現況地高，對發展商來說自然是融資負擔和樓價，對銀行來說就是貸款資產增長受到抑制。港元強勢，首當其衝的板塊必數做遊客生意的零售商，訪港內地旅客本來已不如以往着重購物，港匯強勢既等同加價，亦同時鼓勵港人出外掃貨。

建議港人月供印度股票 對於港人，Wood有一項投資建議，就是「月供印度股票」，「現在一炮大手入貨是有風險，因為不計金融股的市盈率直逼30倍，而且供應大增（指新股和配股），但印度就像2000年代加入世界貿易組織不久的中國，莫迪政府對營商很友好，所以印度股票值得每月逐些逐些增持」。

市場常言美國和印度股市估值高，現實是近年「愈貴愈升」，他表示，「兩者我還是更偏好印度」。其全球股票模擬長倉的美股除了英偉達（Nvidia）和微軟這兩隻最具代表性的AI概念股（權重各佔6%及4%），還有可視作「美版紫金」的大型銅、金礦業公司Freeport-McMoRan（自由港），以及VanEck比特幣ETF（交易所買賣基金）。