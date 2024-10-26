經濟爭霸掀三戰 亂世警惕慎應變

中美博弈，中俄為首以及歐美為首的兩大陣營對立已明確不過，會否開打第三次世界大戰的話題有升溫迹象，在美國將迎來總統大選的時點前，美國政經界討論這個極為敏感的話題，顯然並不是偶然。目前可形成世界戰爭的3大因素：地緣政治持續緊張（中美博弈、俄烏戰爭及中東局勢緊張）、經濟愈搞愈差（美國債務如天、中國得推世紀級救市方案），以及產業改革導致利益大洗牌（能源轉型與貨幣數碼化）均已逐漸成型，就看誰來點火，為實戰響起號角。

回顧歷史，第一次世界大戰背景，乃西方的極端資本主義、殖民與帝國主義下引發列強爭霸，演變成軍事集團對壘，戰火最終蔓延至全球；第二次世界大戰的背景，乃惡性通脹、美國股災繼而商業大衰退，生產與貿易停滯，令全球步入經濟大蕭條。

當前，相似的畫面在眼前。美國高舉貿易保護主義，並在國際搞分裂，聯合甚至利用意識形態將所謂的盟友綑綁對付中國，奉行的是不折不扣的霸權主義。經濟方面，美國債務如天，去到無力挽的地步，政府財政赤字連年，每年都要面對關門危機，靠以債冚債度日。長年量化寬鬆貨幣政策，嚴重透支美元信用，繼而俄烏戰爭爆發，美國將金融武器化，促使全球去美元化加快推展。若美國持續減息以避免經濟衰退及減低債務利息開支，令美元顯著轉弱，甚或觸碰到美國發債能力的紅線，迫使美國發動實戰以鞏固霸權的可能性不能排除。美國政經界對眼前局面感不安，非但出於地緣政治上的考量，也是美國感受到自身問題愈來愈複雜，正威脅美國長年坐享的超級霸權。

至於中國，當前的經濟問題絕不簡單，上月推出的世紀救市方案，許勝不許敗，惟西方圍堵愈見精準到位，中國要跨過這道坎不易。

回顧第一次工業革命，成就了英國稱霸，帝國主義崛起；第二及第三次工業革命，促成美國成超級強國，霸權主義橫掃全球。世界由蒸氣時代、電氣時代，走到訊息時代。眼前正身處傳統經濟轉型至新經濟，創新科技發展一日千里，以人工智能、物聯網、大數據、量子技術、生物科技等新產業為代表的第四次工業革命到臨，伴隨的是否第三次世界大戰的前奏？只能說，歷史與現實就是出奇地相似。

一場世紀疫情，加快改變人類的生活與學習方式、商業與工作模式，在處理社會資源分配（貧富懸殊惡化）及教育等也帶來嚴峻考驗，政府得在調配資源及統籌國家安全上，擔當更重要的主導角色以應對挑戰。這幾年白宮大搞美國優先主義，號召美企回歸本地；中國奉行「安全比發展重要、自主比開放重要，以及國家比市場重要」方針，是新時代的印記。

雖然，中國堅持走和平發展道路，致力奉行獨立自主的和平外交政策，惟古語有云「國雖大，好戰必亡；天下雖安，忘戰必危」，中國不好戰，避戰但不懼戰。中美要是共同守着不發生實戰的底線，眼前貿易戰、科技戰、資本戰，都可以繼續競合並存，共謀發展；否則，戰爭似遠不遠。