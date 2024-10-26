板塊分析：醫療行業需求驅動增長

美國總統大選進入倒數階段，兩位候選人的政策均是市場焦點及討論議題，預期兩黨對醫療產業偏向中性正面，並回歸基本面。對於已立法的法案，須兩黨同意才可修改，預期大選過後醫療產業等法案大幅更改的可能性極低，這有利醫療產業選後可回歸基本面。

醫療產業未來將維持高速增長，明年標普500醫療指數公司每股盈利年增幅有望超過20%，大幅優於同期標普500成分股企業的盈利水平，加上目前醫療產業的估值是低於大型企業，後市表現更值得期待，建議不妨趁醫療相關股份估值仍相對偏低時進場布局。

首選生物科技製藥 在布局上，選股可以生物科技行業為重點，包括着重創新研發的中小型公司；至於製藥股，宜以大型龍頭企業為優先，好像以糖尿病、肥胖症及阿茲海默症藥品研發的行業龍頭公司禮來藥廠。

不論美國總統誰人勝選，預期新政府對美國醫療支出都會持續上升。隨着人口老化，醫療需求持續，以及醫療技術創新與納入醫保人數增加等結構性問題，將驅使整體醫療支出持續增加，這都有利生物科技、醫院、製藥、醫療器材，以及醫療服務等企業。

另一方面，年初以來，東盟國家在內需擴張支持，以及資金回流下，東盟股市已從底部回升，新加坡、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞，以及越南等股市平均升逾一成。全球金融市場中，最受惠減息的是新興市場，而東盟各國經濟數據表現相對穩健，經濟增長潛力大，建議可多物色東盟相關投資對象。

在全球需求回暖下，新出口訂單升溫，有利帶動東南亞製造業採購經理指數（PMI）回到擴張水平，加上東盟擁有超過6.5億人口，多數國家可提供年輕勞動力，人均生活水平上升，可創造龐大內需市場。同時，東盟國家的政經局勢穩定，為企業提供良好營商環境，有利股市表現，可留意通訊服務、地產、工業等產業。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊