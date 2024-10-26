股市估市：港股短線料炒股不炒市

美國經濟具韌性，聯儲局減息空間受限。美國總統大選臨近，雖然民調顯示兩位參選人支持度旗鼓相當，惟市場近日押注「特朗普交易」，美元及美債息上揚，打擊風險資產市場。

港股近期市況欠缺明確方向，其中由於內地暫無進一步穩增長政策公布，市場進入觀望期，投資者焦點轉移至企業第三季業績，並關注第四季至今的營運表現。預期港股短線維持炒股不炒市，恒生指數料在20,000至21,000點區間上落。

內地穩經濟政策發力，車市實現「金九銀十」，預計10月出貨量有望承接9月強勁勢頭。吉汽將於11月中公布季績，有望成為短線催化劑。

吉汽加快拓展海外市場，新車產品周期強勁，新能源車佔比提升，有望帶動盈利結構改善。估值上，該股現價對應2024財年預測市盈率約10倍，低於過去5年平均水平，有望上試16元阻力位。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）