名家筆陣：提示工程提升AI應用效能

提示工程（Prompt Engineering）是生成式人工智能（Generative AI）應用中至關重要的一環，它引導人工智能（AI）模型產生準確和有用的結果。在香港這樣一個多元文化、多語言的國際城市，生成式AI的應用需要考慮更多的文化、政策和社會因素，才能更好地滿足本地需求。

提示工程是一種設計和編寫指令（提示）的技巧，旨在讓生成式AI模型能夠產生所需要的結果。無論是文本生成（如GPT-4、Bard）、圖像創作（如Midjourney、Stable Diffusion）、音樂創作（如MusicLM）、程式碼生成（如GitHub Copilot）等，都依賴於提示的品質。

在香港這個多語言、多文化的社會中，企業在應用提示工程時，在設計上需要考慮語言如中文、英文和粵語等的交互和文化差異，才能讓AI產生符合當地期望的結果。以下提示模式，有助於生成式AI在香港這個多元且特殊的社會環境中更好地運作：

多模式助企業解決問題 角色模式：讓AI扮演特定角色並完成指定任務。例如，在香港可能要求AI扮演「本地稅務專家」以回答企業的稅務問題，或者扮演「國際旅遊顧問」以提供給遊客的旅遊建議。這種模式能確保AI提供符合本地文化和政策的建議。

受眾角色模式：針對不同背景的人群設計提示，特別是考慮香港居民、內地遊客，以及國際商務人士的不同需求。例如： 「解釋香港的稅制政策，假設我是一位來自內地的投資者。」

問題優化模式：在多語言環境中，問題可能容易出現表達不清的情況，可以請AI幫助改進問題，使其在粵語或繁體中文環境下更精準。

翻轉互動模式：讓AI引導人們，直到它收集到足夠的訊息。例如，要求AI提問以了解企業在香港市場上的行銷挑戰，直到它能夠提出具體的建議。這種模式有助於AI更好地理解香港的商業環境。

元語言創建模式：主要是定義一些常見詞彙的特殊含義，對於香港的金融業、法律業等專業領域的人士非常有用。例如當說出「公司重組」時，AI應該理解這是根據香港《公司條例》所規定的程序。

指導AI大模型釐清誤解 替代方案模式：要求AI提供不同的解決方案。例如查詢「提供不同方式來進行稅務籌劃，並比較各方案在香港法律框架下的優勢與風險。」連鎖思維提示：「透過分步解釋的方式，幫助AI理解香港複雜的法規或政策問題，提供更具體的建議。」程式輔助語言提示：「在涉及香港特定財務計算或稅務問題時，讓AI使用程式或公式進行分析，確保結果的精確性。」

企業如果未能掌握提示工程，可能帶來的問題頗多，例如對文化或語言的誤解。香港是一個多語言社會，提示如果沒有清楚地表達，可能導致AI誤解。

例如，一個未經調整的提示，可能讓AI無法區分粵語和普通話的用詞差異，導致回應不符合本地居民的語言習慣。又例如香港的政策和法規，與其他地區存在差異，如果提示不考慮這些因素，AI可能會提供與香港法律或政策不符的建議，對企業造成風險。因此，隨着不同的AI大模型推出市場，沒有品質好的提示輸入，就變成得物無所用了。

香港電腦學會企業架構專家小組執行委員成員 葉德良