●銷售被喻為「國酒」的內地A股貴州茅台公布，今年首3季營業收入首次突破1,200億元（人民幣‧下同)，達1,207.76億元，按年升16.95%；淨利潤608.28億元，按年升15.04%。單計第三季之淨利潤191.32億元，按年升13.23%。其中，茅台酒第三季及首3季之營業收入分別按年增16.32%及15.87%，反映集團主動推動消費人群、消費場景及服務轉型下，產品減價並未有影響銷路。