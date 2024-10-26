簡訊一覽
●銷售被喻為「國酒」的內地A股貴州茅台公布，今年首3季營業收入首次突破1,200億元（人民幣‧下同)，達1,207.76億元，按年升16.95%；淨利潤608.28億元，按年升15.04%。單計第三季之淨利潤191.32億元，按年升13.23%。其中，茅台酒第三季及首3季之營業收入分別按年增16.32%及15.87%，反映集團主動推動消費人群、消費場景及服務轉型下，產品減價並未有影響銷路。
●中國中鐵(00390)截至今年9月底止季度及首3季度之累計新簽項目合同額分別為4,493.6億元人民幣及1.52萬億元人民幣，按年分別跌14.97%及15.22%。
●中化化肥(00297)披露今年首9個月營業額約182.10億元（人民幣‧下同），淨利潤約12.87億元，按年增加約3%。
●新奧能源(02688)今年首9個月泛能銷售量按年增21.4%、天然氣零售銷售量按年升4.8%，新開發家庭用戶按年減少19.1%，新開發工商業用戶已裝置日設計供氣量按年跌12.6%。
●中集安瑞科(03899)今年首3季新簽訂單207.61億元（人民幣‧下同），按年升5.1%；整體收益上升約8%至179.69億元。
●譚仔國際(02217)發盈警，料截至今年9月底止半年純利，較去年同期8,162.9萬元減約50至60%，主因香港業務受北上消費及經濟調整下消費氣氛受壓，餐飲業陷入結業潮等影響，且內地及新加坡市場的表現持續面臨重大考驗。
●裕元工業(00551)發盈喜，料今年首9個月溢利，較去年同期的1.37億美元增加140至145%。
●中國動向(03818)截至今年9月底止第二季度及上半年之Kappa品牌店舖零售流水按年同錄高單位數下降，同店銷售按年分別錄10至20%低段下降及中高單位數下降。截至9月底止Kappa品牌店舖數量為1,001間，較3月底淨減少11間。
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