廣汽混能旗艦車攻港拓國際市場

傳已接獲數十輛訂單 廣汽國際總經理衞海崗形容，香港是公司出海的橋頭堡，希望從香港出發，首階段擴展業務至東南亞，再逐步實現全球化擴張進展。據講，已有經銷商透露，在港接到幾十輛MPV E9訂單；另年底廣汽旗下Hyper HT將會在港上市，純電SUV AION V預計明年登場，未來會在港推出更多新車型。

廣汽國際汽車銷售服務副總經理王順勝指，對於集團在港市場躋身市佔率前3名極具信心；並指廣汽的優勢在於可服務北上港車，許多內地的銷售服務中心，將同步對港人開放。值得留意，是次推出的車型為插電混能車型，意味着可油可電，足以實現港車在整個廣東省的交通需求。

按原定計劃進軍歐洲 至於有消息指，內地要求車企放緩在歐洲尋找生產工廠的計劃等，衞海崗指，目前未聽聞此類要求，集團會依照原定的計劃，進軍歐洲市場，年底將有小批量進入，明年規模就更大，也有考慮在歐洲建立廠房的要求，惟仍待評估。

目前，廣汽已進軍70多個國家，在中東、南美、東南亞等地區均有業務，即使面對歐洲關稅壓力，仍會繼續出海計劃。衞補充，中東是集團最早開拓的市場，連同中南美洲、東南亞等地，也是重要市場。