3藥企獲內地著名基金加倉 股價齊漲
不過，藥股第三季業績表現其實有所倒退。復旦張江生物醫藥(01349)公布，截至今年9月底止季度營業收入按年挫23.99%至1.4億元（人民幣‧下同），股東應佔淨利潤按年跌25.44%至1,599.55萬元；今年首9個月之營業收入按年跌22.47%至5.48億元，淨利潤亦減少3.81%至8,646.86萬元。
白雲山首9月淨利潤跌16%
白雲山醫藥(00874)截至今年9月底止的3個月，營業收入180.17億元，按年下跌1.08%，淨利潤6.09億元，顯著下跌37.82%，每股基本收益0.375元；首3季營業收入按年升1.5%至590.6億元，但淨利潤跌16.68%至31.58億元。
華潤醫藥(03320)亦披露旗下多間附屬公司業績，其中華潤博雅生物於今年首3季，營業收入按年跌43.15%，至12.45億元；淨利潤跌一成三至4.12億元。其附屬昆藥集團同期總營收跌2.73%至54.57億元，淨利潤跌1.44%至3.9億元。
另一附屬華潤雙鶴營收升1.18%至85.48億元；淨利潤升2.02%至14.11億元。
石藥注射液獲准臨床試驗
此外，藍籌股石藥集團(01093)在收市後公布，其開發的首款基於mRNA-LNP的嵌合抗原受體（CAR）-T細胞注射液（SYS6020）已獲內地國家藥品監督管理局批准，可以在內地開展重症股無力適應症的臨床試驗。
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