福特CEO自爆愛小米車

駕駛SU7半年 曾指華車廠是生存威脅 中外車企群雄逐鹿的情況媲美春秋戰國，100年多前開創「流水式生產線」、奠定現代汽車工業基礎的福特汽車（Ford），其行政總裁（CEO）法利（Jim Farley）都自爆「過去半年一直有揸小米SU7」，擺明向內地車企取經，並直言對SU7愛不釋手，足見在內地電動車發展進程一日千里之下，主攻燃油引擎的海外車企急於技術求變、咬牙迎戰。

回顧幾個月前，法利才形容中國車廠是「生存威脅及主要競爭對手」。原來言論背後，他本人已經身體力行買入一輛小米SU7，並且由上海運返芝加哥親自試駕。他更在社交平台表示，「要御駕親征，才可以了解並擊敗競爭對手」。

平治去季純利急挫52% 不過，所謂「亦友亦敵」，法利都提及過去幾年「中國製造」的汽車已經向全世界證明自己能力，可予消費者信心，令他們覺得「揸中國車」不會冒很大風險。

事實上，屬標指成分股之一的福特汽車，股價今年來累跌逾6%，跟標指愈升愈有背馳，但比其更慘的西方老牌車廠多的是。其中，港人熟悉的德國豪華車品牌平治（Mercedes-Benz）昨日公布今年第三季業績，營業額按年倒退6.68%，純利更按年急挫52.33%；並預計全年汽車銷量會略低於去年，而第四季銷量只會與第三季持平。

其中，內地市場收入按年縮16.58%至50.9億歐元，遂見該企再三歸咎內地消費者持續削減奢侈品開支、不敢作大手筆的消費。然而，德國市場收入跌幅更達24.73%，僅錄46.86億歐元。

此外，私家車分部上季相當糟糕，經調整經營溢利遠遜預期，按年瀉64.04%至12.07億歐元，其對銷售額的比率，更由去年同季的12.4%直插至4.7%，是自疫情以來表現最差，交付量近50.36萬輛，按年跌約7,000輛或1.37%。據說平治拒打價格戰，但私家車毛利率照樣按年跌4.64個百分點至17.9%，不比小米高多少。

法利表示，要親自駕駛才可了解並擊敗競爭對手。 中外車企季績比併