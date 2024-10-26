瑞銀財管撐標指上六千六 納指新高

隨着美國大選將至，一些投資者開始擔心政局變化帶來的不明朗因素，會拖累美股表現。不過，瑞銀財富管理預計，未來數月美股的升勢將會進一步擴大；展望明年，該行將標指目標定在6,600點，理由是美國經濟強勁使得企業盈利增長穩健，加上聯儲局仍有更多減息空間，以及人工智能（AI）的需求未見放緩。

瑞銀財富管理美洲投資總監Solita Marcelli表示，此前已警告過投資者，要小心美國總統大選前夕的市場波動，特別是美股仍處於相對高位，隨着11月5日的大選日臨近，市場情緒可能仍然脆弱。話雖如此，這並不影響她繼續看好美股接下來的表現，畢竟至今為止，公布第三季業績的美國上市公司顯示盈利動能持續強勁，第四季的業績指引略好於過往。

她維持預期今年第三季美國企業盈利增長5至7%，而今年全年盈利預測增幅為11%，因為美國經濟表現出不錯的韌性，她重申美股還有更多上漲空間，看好資訊科技（IT）、公用事業、金融、非必需消費品和通訊服務板塊。

威騰電子上季轉盈 美股周五早段向好，道指曾升220點，報42,594點；標指升52點，報5,862點；納指升274點，報18,690點，創歷史新高。美國9月耐用品訂單按月跌0.8%，撇除運輸類耐用品訂單按月增長0.4%。

另外，推升美股的AI浪潮勢頭依然良好，Marcelli強調AI的需求並未放緩，最近台積電和SK海力士的業績表明，健康和可持續的AI需求應該會在未來幾年繼續推動增長。儘管出口限制的風險可能會導致進一步的波動，但大型科技公司明年資本支出會繼續增加。

最新公布業績的記憶體晶片大廠威騰電子（Western Digital）上季表現遠勝預期，於截至9月27日止一季內收入按年大增48.9%至40.95億美元；經調整後純利6.34億美元，按年由虧轉盈，其股價周五早段曾升10.76%。

安聯傳售資管子企 外媒引述消息稱，德國保險巨擘安聯或出售資產管理分支安聯投資（Allianz Global Investors)。報道指，安聯考慮的方案包括合併或出售部分業務，安聯或放棄對該分支的控股權，而安聯投資管理着5,550億歐元的資產。