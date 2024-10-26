東京核心通脹跌穿2% 5個月首次

日本通脹數據放緩，令央行加息的迫切性下降。被視為全日本通脹前瞻數字的日本東京消費物價指數（CPI），在撇除新鮮食品後的核心CPI由9月的2%，降至本月的1.8%，雖然略高於市場預期升1.7%，但是5個月來首次降至2%以下，主要原因是能源價格升幅放緩；按月轉升0.4%，前值跌0.3%。

央行暗示下周不加息 撇除能源及新鮮食品後，該數字在10月按年升1.8%，前值為升1.6%。日本央行行長植田和男表示，持續實現2%物價穩定目標「尚需時日」，仍然維持寬鬆的貨幣政策立場。他進一步暗示下周的議息會議不會加息，並稱時間對他有利。日本央行審議委員安達誠司早前指出，如果通脹在2%左右持續穩定地波動，日本央行可以引導貨幣政策，使政策利率大致與中性利率保持一致。

日圓兌每美元自周三的3個月低位153.18有所回升，昨大部分時間維持在152以下；每百日圓兌港元昨日曾見5.11算。

日圓反覆疲軟，本有利以出口為導向的日本股市。可是日經平均指數昨日跌229點或0.6%，收報37,913點，為10月2日以來再度收市低於38,000點關。總結全周，日經指數跌2.7%，連跌兩周；東證指數昨日收挫0.6%至2,618點，全周挫2.6%。分析指出，由於周日日本眾議院選舉，令市場情緒偏向觀望，不敢大舉入市。暫時民調顯示，執政自民黨可能難以保住強勢的眾議院多數席位。

印度股市失守八萬關 與日本一樣跟美國關係要好的印度，其股市更已連跌3周，累跌5%。印度孟買30指數（Sensex）昨日挫0.83%，收報79,402點，是自8月14日以來首次收市跌破80,000點關口。分析相信，指數成分股IndusInd Bank昨日公布的第二財季純利大跌約40%兼遜預期，令市場氣氛轉壞，加上在全球地緣局勢不穩定之下，外資機構投資者暫時沽貨離場，皆為印股添壓。