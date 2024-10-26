Apple庫克再訪華 為AI業務鋪路

中美兩國手機大廠華為和蘋果公司（Apple Inc.）近期宿敵對壘，令外界質疑Apple會否遭內地市場拋棄，失掉在華領先地位。不過，適逢蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克（Tim Cook）近日再次走訪中國，一年之內兩度與中國商務部部長會面，就Apple在華業務發展、中美經貿關係等方面進行交流，似乎力求希望在內地繼續大展鴻圖。

iPhone中國市佔重返第二 庫克強調，公司視中國為重要市場和關鍵供應鏈夥伴，致力長期在內地發展，並持續加大對供應鏈、研發等領域的投入。商務部指，冀Apple續深耕中國市場，實現共同發展。

另邊廂，數據研究機構IDC最新數據顯示，自從iPhone 16系列9月正式開賣，上季Apple在內地以15.6%的市佔率重返第二名，遠比第二季「五強不入」為好。不過，若然再將數據按年比較，Apple在內地的出貨量仍下跌0.3%，市佔率跌0.5百分點。

國產品牌vivo連續3季蟬聯榜首，最新市佔率為18.6%，出貨量按年上升21.5%。另華為及小米上季分別以15.3%和14.8%的市佔率，位居第3名和第4名。

內地手機出貨連升4季 整體而言，內地上季智能手機出貨量按年上升3.2%至6,878萬部，是連續4季上揚。IDC預期，隨着新一輪換機周期來臨，繼續看好智能手機市場需求，因過去3年疫情積壓的換機潮逐步釋放，很多用戶不得不更換手機，所以就算經濟大環境因素轉差，未有明顯抑制換機需求。

報告提及，華為出貨量穩步回升拉動整條高端手機產業鏈，帶動內地手機平均單價按年提升，消費者願意接受高價產品。就以內地上季售價600美元（約4,680港元）以上的高端手機為例，市佔率最新按年攀升3.7個百分點至29.3%。