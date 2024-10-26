摩通：世界大戰已開打

戴蒙：地緣政治比經濟更禍 美元體系臨瓦解 世界局勢紛亂，無論是歐洲的俄烏戰爭、還是發生在中東的戰火都未見平息的迹象，加上中美之間的摩擦日益嚴峻，實在令人難以放心。華爾街最大銀行摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）坦言，如今他最關心的是地緣政治局勢，甚至憂心地稱「第三次世界大戰已經開打」，對地緣政治的憂心更甚於經濟。

戴蒙出席活動時稱︰「與我們面臨的地緣政治局勢相比，經濟前景只是小事。」他對俄羅斯、中國、北韓和伊朗等「美國的對手」之間日益增強合作感擔憂，並說︰「他們（美國的對手）顯然在討論如何瓦解美國及其盟友在二戰後建立的體系（意指包括美元主導的金融體系）」，還指摩通的風險管理團隊模擬出一些衝突爆發情景，這些情景對經濟的潛在影響「會令人震驚」，特別是在全球衝突失控的情況下。

另外，美國國內的政治衝突與分歧同樣值得關注，尤其是接下來總統大選將至。根據外媒早前引述的消息，戴蒙私底下支持賀錦麗，但不會公開表態；又稱戴蒙會考慮在賀錦麗當選後籌組的政府中出任要職，包括財政部長。

會計界經濟信心回落 特許公認會計師公會（ACCA）和管理會計師協會（IMA）發表的《全球經濟狀況調查報告》顯示，會計和財會專業人士的全球經濟信心在今年第三季度回落，跌至去年第四季度以來最低水平；在地緣政治風險加劇以及美國大選即將舉行下，經濟仍面臨一定的不確定性。

儘管地緣政治風險仍然高企，惟黃金價格在近期屢創新高之後稍為回調，現貨黃金昨曾跌0.69%，每安士報2,717.11美元；而作為重要戰略資源的石油表現略有反彈，紐約期油曾升0.71%，報70.69美元。

IMF：華救市力度不足 雖然戴蒙憂中國作為崛起的新勢力或會引發全球衝突，但無可否認中國本身忙於應對內部的一系列經濟挑戰。國際貨幣基金組織（IMF）亞太區負責人Krishna Srinivasan認為，中國政府近期的救市措施，力度仍不夠，需加大財政支出來處理房地產危機，起碼拿出相當於國內生產總值（GDP）5%的資金來穩定樓市。同時，IMF總裁格奧爾基耶娃警告，如中國不實作推進經濟改革以刺激消費，未來經濟增長幅度可能會回落至4%以下。

至於對外策略方面，前高盛首席經濟學家、提出「金磚國家」概念而被尊稱為「金磚之父」的奧尼爾（Jim O'Neill）指對多年來無甚作為的金磚國家聯盟感失望。他指，中國和印度仍齟齬不合，並拒絕貿易合作，這情況使挑戰美元的想法只是「癡人說夢」；更稱︰「我只有在看到中國和印度實際真正試圖對某事達成共識，而非試着相互對抗時，才會認真看待金磚國家。」

全球地緣政治風險指數