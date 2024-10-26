淘寶傳50萬月租中港城巨舖
內地電商品牌強攻香港市場，港人以後可以在名店雲集的廣東道「淘」貨？事緣有消息指出，藍籌企業阿里巴巴(09988)旗下電商平台淘寶，將在尖沙咀中港城租用4萬方呎巨舖，開設大型家具體驗館，提供一站式服務。分析相信，本地從事家具用品實體店的同業將會遇上勁敵，說不定會再掀起淘汰結業潮。
開設大型家具體驗館
據報，中港城錄得大手舖位租務成交，涉及物業位於2樓一個巨舖，曾由名牌店租用，遷出後舖位交吉一段時間後獲承租。地產代理業界估計，該舖月租涉約50萬元。是次淘寶租舖，據悉並非只用作網購取貨點，而是建立大型家具體驗館，除將擺放不同類型的傢俬外，更與本港裝修、設計平台合作，為客戶提供一站式服務，包括讓客人選購家品、度尺、設計，以及下單和上門安裝等安排，預計年底開幕。
近年，不少港人都在內地購買家具，但始終會有尺寸準確同質量水平的考慮，故本港家具零售品牌如宜家、實惠等仍然有捧場客。不過，隨着淘寶來港開設大型家具體驗館，有實物參考及提供安裝等配套服務，相信會吸引港人目光。
事實上，淘寶香港站今年下半年擴大香港推廣，8月在香港推出「大服飾包郵」、10月起將香港納入「包郵區」，推出「滿¥99包郵到港」服務，為期3個月，相信在港開實體店是推廣香港業務又一重頭戲，惟對本地傳統實體店零售商而言，可能是雪上加霜的警號。
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