內地首3季財政缺口逾6.8萬億

內地首3季的一般公共預算收入按年減逾2%，即使當中的非稅收入達3.13萬億元（人民幣‧下同），增幅擴至13.5%；但受工業生產者出廠價格續降等影響，令稅收收入減約5.3%，拖累一般公共預算赤字擴至3.87萬億元。計及政府基金預算赤字的2.95萬億元，首3季財政缺口規模逾6.8萬億元，遠高於去年首3季的5.88萬億元。

9月非稅收入升25% 單計9月，一般公共預算收入錄1.52萬億元，比去年同期少2.45%，當中非稅收入繼續突飛猛進，按年大升25.15%至4,627億元，比8月更狂漲逾一倍。財政部解釋，主因地方透過處置閒置資產等方式，加大資源、資產盤活力度，帶動國有資源的有償使用收入、國有資本經營收入增長，拉動一般公共預算非稅收入增長10.8個百分點。

以一般公共預算、政府基金預算、國營資本經營預算的三本預算累計，首3季非稅收入合計約6.47萬億元，實際按年降6.7%。財政部高度重視非稅所得變動，強調嚴禁徵收過量稅費，堅決杜絕亂收費、亂罰款，下一步將密切追蹤非稅收入變化，持續規範管理，確保非稅收入應收盡收、不得亂收，切實減輕經營主體負擔。

專項債方面，截至10月20日止，各地累計發行專項債3.63萬億元，佔全年額度的93%，支援項目逾3萬個。經統計待發額度加上已發未用資金，年內各地共有兩萬億元專項債資金可安排使用。

人行MLF縮量續做 財政增量政策的「及時雨」，料於下月初重大會議召開時確定實際預算，但地方化解債務範圍會否擴至非標準債權融資還是未知數。首9個月據報共有60個城投非標產品披露違約或進行風險提示，按年增20%，為至少2019年來同期新高。

值得留意，中國人民銀行昨日縮量續做上周到期的7,890億元中期借貸便利（MLF），今次操作量為7,000億元，同日開展2,926億元的7天期逆回購，分別淨回籠890億元及淨投放1,842億元，全日「放水」規模約952億元，意味着人行延續「縮長放短」，續降低MLF對流動性的影響。