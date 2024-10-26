太陽能板塊藉傳聞爆升 跟炒宜小心

日資券商大和的分析師葉捷賢指，經了解幾家龍頭太陽能組件廠商確有托價想法，但未表明會不會做和加幅多少，故覺得托市一說不可靠，況且部分一線企業目前的售價已經高過中國光伏行業協會（CPIA）建議的每瓦0.68元人民幣。

他相信，板塊炒高更多與日前關於工信部可能出手去產能的消息有關，惟他對力度不寄厚望，因估計中央不能以當年為煤炭、鋼鐵、水泥去產能的手段整頓太陽能行業，尤其多晶硅企業多為民營，大型清盤潮恐導致失業和壞帳。更何況，未來3年多晶硅需求複合增長率達10%，不見得政府會「放大招」關停現有產能，故維持予板塊「中性」看法，多晶硅縱有短炒機會，但非基本面轉勢，而玻璃股則在季績出爐前更有做空機會。