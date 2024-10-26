太陽能板塊藉傳聞爆升 跟炒宜小心
全球太陽能電池產業鏈的供應過剩和「內捲」程度人所共知，不但演變成中美摩擦，內地甚至流傳已有廠商要員工「放大假」，故任何正面消息都足以令低迷的太陽能板塊爆升。果然，繼日前美國考慮撤銷部分中國製太陽能電池的反傾銷稅及反補貼稅後，昨日傳出「某龍頭太陽能廠擬調高產品售價」，板塊隨即落鑊，其中信義光能(00968)飆16.99%，本周累升31.66%。
協鑫科技股價一周飆50%
日資券商大和的分析師葉捷賢指，經了解幾家龍頭太陽能組件廠商確有托價想法，但未表明會不會做和加幅多少，故覺得托市一說不可靠，況且部分一線企業目前的售價已經高過中國光伏行業協會（CPIA）建議的每瓦0.68元人民幣。
他相信，板塊炒高更多與日前關於工信部可能出手去產能的消息有關，惟他對力度不寄厚望，因估計中央不能以當年為煤炭、鋼鐵、水泥去產能的手段整頓太陽能行業，尤其多晶硅企業多為民營，大型清盤潮恐導致失業和壞帳。更何況，未來3年多晶硅需求複合增長率達10%，不見得政府會「放大招」關停現有產能，故維持予板塊「中性」看法，多晶硅縱有短炒機會，但非基本面轉勢，而玻璃股則在季績出爐前更有做空機會。
供應復平衡需減產28%
券商麥格理將協鑫科技目標價定在兩元，較昨日收市價高近17%。惟該行相信，當局基於能源效率限產多晶硅的可能性非常小，按本月數推算，要讓內地多晶硅供應回復平衡，減產幅度達28%，預期太陽能供應鏈流動性和槓桿風險會愈來愈高，明年或現市場整合。
事實上，大市炒高以來偶有「小作文」，已被證偽的「四川大基建論」，上周曾令重慶鋼鐵(01053)單日炒高逾40%，如今基本上已被打回原形。故傳聞四起帶動板塊輪動，投資者跟炒宜打醒十二分精神。
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