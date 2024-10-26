順豐擬下月底來港上市 集資78億

大型新股陸續有來！已在深圳上市的速遞巨擘順豐控股據報正計劃在港上市事宜，與保薦人高盛、摩根大通和華泰國際商討，目標11月27日掛牌，集資約10億美元（約78億港元）。若事成，有望成為今年第二大新股。

事實上，早在今年5月底，順豐控股來港上市的計劃已獲中國證監會「開綠燈」，取得上市備案通知書，准發行不超過約6.25億股股份。其A股昨收市升0.58%，報43.4元人民幣，市值2,090.11億元人民幣。

回看昨日港股表現，整體靠穩，恒生指數高開32點，報20,521點，為全日低位，其後升幅擴大，最多漲294點，高見20,784點，收市升100點或0.49%，報20,590點；國企指數揚26點或0.35%，報7,385點；科技指數升54點或1.21%，報4,538點。全日成交再縮2.42%至1,612.94億元。總結全周，恒指累跌213點或1.03%，連跌3周，累失2,146點或9.44%。